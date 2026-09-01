Madrid - Antonio Rüdiger tritt aus der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück.
"Nach einiger Zeit des Nachdenkens ist für mich der Zeitpunkt gekommen, meine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden und den Weg für die junge Generation frei zu machen", teilte der Innenverteidiger von Real Madrid am Dienstag mit.
"Auch wenn der große Titel bei den letzten Turnieren ausblieb und wir manche schmerzhafte Niederlage hinnehmen mussten, war diese Zeit für mich ein extrem besonderes Kapitel, das mich für immer prägen wird", fügte der 33-Jährige hinzu. Weiter bedankte er sich bei seinen Mitspielern, den Trainer- und Betreuerteams sowie den Fans. Für ihn beginne "jetzt ein neues Kapitel, in dem ich mich voll und ganz auf meinen Verein konzentrieren werde".
Rüdiger hatte 2014 in der DFB-Elf debütiert und seitdem in 86 Länderspielen auf dem Platz gestanden. Dabei gelangen ihm drei Tore.
"Nach einiger Zeit des Nachdenkens ist für mich der Zeitpunkt gekommen, meine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden und den Weg für die junge Generation frei zu machen", teilte der Innenverteidiger von Real Madrid am Dienstag mit.
"Auch wenn der große Titel bei den letzten Turnieren ausblieb und wir manche schmerzhafte Niederlage hinnehmen mussten, war diese Zeit für mich ein extrem besonderes Kapitel, das mich für immer prägen wird", fügte der 33-Jährige hinzu. Weiter bedankte er sich bei seinen Mitspielern, den Trainer- und Betreuerteams sowie den Fans. Für ihn beginne "jetzt ein neues Kapitel, in dem ich mich voll und ganz auf meinen Verein konzentrieren werde".
Rüdiger hatte 2014 in der DFB-Elf debütiert und seitdem in 86 Länderspielen auf dem Platz gestanden. Dabei gelangen ihm drei Tore.
© 2026 dts Nachrichtenagentur