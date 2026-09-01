Die Bundesnetzagentur hat am Montag die Konsultation an den "Szenariorahmen Strom und Gas/Wasserstoff 2027-2040/45" mit der Veröffentlichung der Pläne der Übertragungsnetzbetreiber eröffnet. Bis zum 28. September ist nun Zeit, dass Verbände und Organisationen ihre Einschätzungen dazu abgeben. Die Übertragungsnetzbetreiber haben dabei beide Szenariorahmen zusammengeführt und als ein gemeinsames Szanario eingereicht. Die skizzierten Entwicklungen sollen zu einem klimaneutralen Energiesystem in Deutschland bis 2045 führen. Dabei sind jeweils drei Szenarien mit Blick auf die Jahre 2040 und 2045 entworfen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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