Vereinbarung verbessert den Zugang für Patienten und bekräftigt das langfristige Engagement von BeOne für Innovation und Produktion in den USA

BeOne Medicines, Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen, gab heute eine freiwillige Vereinbarung mit der US-Regierung bekannt, deren Ziel es ist, amerikanischen Patienten einen besseren Zugang zu innovativen Krebsmedikamenten zu ermöglichen und gleichzeitig unsere Produktionspräsenz in den USA zu stärken sowie die Kapazitäten weiter auszubauen, die für die Bereitstellung von Medikamenten in großem Maßstab erforderlich sind. Die Vereinbarung baut auf dem langjährigen Engagement von BeOne für den Zugang der Patienten zu Medikamenten sowie auf den Investitionen in Forschung und wissenschaftliche Innovation auf.

John V. Oyler, Mitbegründer, Chairman und CEO von BeOne Medicines, erklärte:

"Wir bei BeOne sind der Überzeugung, dass jeder Patient von innovativen Krebstherapien profitieren sollte. Wir begrüßen das Engagement der Trump-Regierung für die Förderung von Lösungen, die den Zugang für amerikanische Patienten erweitern und den wissenschaftlichen Fortschritt vorantreiben. Diese Vereinbarung spiegelt unser Ziel wider, mehr Patienten zu erreichen, während wir unsere Investitionen in den USA in weitere Forschung, Entwicklung und Produktion ausweiten, um weltweit bahnbrechende Krebsbehandlungen bereitzustellen."

Verbesserter Zugang zu onkologischen Arzneimitteln für Patienten

Diese Mitteilung spiegelt die Teilnahme von BeOne am GENEROUS-Modell (GENErating cost Reductions fOr U.S. Medicaid) sowie das Bekenntnis des Unternehmens wider, die Preise für künftige, von der FDA zugelassene Produkte an die Preisgestaltung in anderen wichtigen entwickelten Märkten anzupassen.

Steigende Produktion und Investitionen

Durch kontinuierliche Investitionen in die Produktion in den USA verbessert BeOne die Versorgungssicherheit und die Flexibilität in der Fertigung und fördert gleichzeitig den Zugang der Patienten zu innovativen Arzneimitteln.

BeOne hat mit der US-Regierung eine Onshoring-Vereinbarung geschlossen und sich damit eine Ausnahmegenehmigung von den Arzneimittalzöllen gemäß Section 232 gesichert, womit die erheblichen und anhaltenden Investitionen des Unternehmens in die Produktion in den USA anerkannt werden.

Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es 300 Millionen US-Dollar in das Onshoring seiner Flaggschiff-Anlage für die klinische und kommerzielle Produktion sowie für Forschung und Entwicklung in Hopewell, New Jersey, investieren wird, wodurch sich die Gesamtinvestitionen in die Produktion in den USA auf über 1 Milliarde US-Dollar belaufen. Durch die Erweiterung werden die Produktionskapazitäten für niedermolekulare Wirkstoffe ausgebaut, rund 120 Vollzeitstellen geschaffen und die Fähigkeit von BeOne gestärkt, Arzneimittel in den USA herzustellen sowie die Onkologie-Pipeline des Unternehmens mit mehr als 35 Wirkstoffen in der klinischen Phase und im kommerziellen Stadium voranzutreiben.

Die USA sind ein wichtiger Standort für die wissenschaftlichen, klinischen und produktionstechnischen Aktivitäten von BeOne. BeOne beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter in den USA als Teil eines globalen Teams von über 12.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten. Im Jahr 2025 erwirtschaftete das Unternehmen in den USA eine direkte wirtschaftliche Wirkung von fast 2 Milliarden US-Dollar und investierte 1 Milliarde US-Dollar in Forschung und Entwicklung in den USA. BeOne treibt zudem eine der umfangreichsten Pipelines in der Onkologie voran mit 93 klinischen Studien an rund 1.100 Standorten in 45 Bundesstaaten und einem Territorium, unterstützt von mehr als 650 Forschern.

Über BeOne

BeOne Medicines ist ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen, das innovative Therapien für Krebspatienten auf der ganzen Welt erforscht und entwickelt. Mit einem Portfolio, das sowohl hämatologische Erkrankungen als auch solide Tumoren umfasst, treibt BeOne die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika mithilfe eigener Kompetenzen und durch Kooperationen voran. Das Unternehmen verfügt über ein wachsendes globales Team auf sechs Kontinenten, das von wissenschaftlicher Exzellenz und außergewöhnlicher Schnelligkeit angetrieben wird, um mehr Patienten als je zuvor zu erreichen. Um mehr über BeOne zu erfahren, besuchen Sie bitte www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze, darunter Aussagen darüber, dass BeOne mehr berechtigten Patienten in den USA den Zugang zu innovativen Krebsmedikamenten ermöglicht und gleichzeitig weitere Investitionen in die Forschung, die Produktion und wissenschaftliche Innovationen in den USA unterstützt; dass BeOne Patienten weltweit schneller, zuverlässiger und in größerem Umfang erreichen wird; dass BeOne die Preise für künftige, von der FDA zugelassene Produkte an das Niveau anderer wichtiger entwickelter Märkte anpassen wird; dass BeOne sich zu fortgesetzten Investitionen in die US-amerikanische Produktion, zu einer stärkeren Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und zur Unterstützung des Zugangs von Patienten zu innovativen Arzneimitteln verpflichtet; sowie die Pläne, Verpflichtungen, Bestrebungen und Ziele von BeOne unter der Überschrift "Über BeOne". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, darunter die Fähigkeit von BeOne, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Arzneimittelkandidaten nachzuweisen; die klinischen Ergebnisse für seine Arzneimittelkandidaten, die eine weitere Entwicklung oder Marktzulassung möglicherweise nicht unterstützen; Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, die sich auf die Einleitung, den Zeitplan und den Fortschritt klinischer Studien und die Marktzulassung auswirken können; die Fähigkeit von BeOne, mit seinen vermarkteten Arzneimitteln und Arzneimittelkandidaten, sofern diese zugelassen werden, kommerziellen Erfolg zu erzielen; die Fähigkeit von BeOne, Schutz für sein geistiges Eigentum in Bezug auf seine Arzneimittel und Technologien zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von BeOne von Dritten bei der Durchführung der Arzneimittelentwicklung, der Herstellung, der Vermarktung und anderen Dienstleistungen; die begrenzte Erfahrung von BeOne bei der Erlangung behördlicher Zulassungen und der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten; Die Fähigkeit von BeOne, zusätzliche Finanzmittel für den Betrieb zu beschaffen, die Entwicklung seiner Arzneimittelkandidaten abzuschließen und Rentabilität zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Quartalsbericht von BeOne auf Formular 10-Q ausführlicher erläutert werden, sowie Erörterungen potenzieller Risiken, Ungewissheiten und anderer wichtiger Faktoren in den nachfolgenden Einreichungen von BeOne bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission). Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und BeOne übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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