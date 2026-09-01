Die Diginex-Aktie hat ihren Anlegern erneut eine Achterbahnfahrt beschert. Ende Juli schoss der Kurs noch bis auf 2,19 US$, bevor die entscheidende Widerstandszone zwischen 1,77 und 1,90 US$ ihre Wirkung entfaltete. Vom Bewegungshoch brach der Titel in der Spitze bereits um rund -52% ein und notiert aktuell nur noch bei 1,16 US$. Unter 1,10 US$ könnte nun die nächste Verkaufswelle folgen. Resulticks soll Diginex völlig verändern Hinter der enormen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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