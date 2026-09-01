DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: stärkt Führungsstruktur durch Ernennung eines Executive Chairman sowie eines Chief Operating Officer

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Montana Aerospace AG: stärkt Führungsstruktur durch Ernennung eines Executive Chairman sowie eines Chief Operating Officer

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Reinach (pta000/01.09.2026/19:00 UTC+2)

AD-HOC-MITTEILUNG Reinach (Aargau), 01 September 2026 [Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR]

Montana Aerospace AG stärkt Führungsstruktur durch Ernennung eines Executive Chairman sowie eines Chief Operating Officer

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, gibt heute eine Stärkung ihrer Geschäftsleitung und Führungsstruktur bekannt.

Nach dem Rücktritt des Chief Executive Officer Kai Arndt im April 2026 hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Geschäftsleitung des Unternehmens zu erweitern und die operative Führung der Gruppe weiter zu stärken.

Mit sofortiger Wirkung wurde DDr. Michael Tojner, Präsident des Verwaltungsrats, zum Executive Chairman ernannt und in die Geschäftsleitung der Montana Aerospace AG berufen.

Darüber hinaus wurde Dr. Christian Preslmayr mit Wirkung zum 1. September 2026 zum Chief Operating Officer (COO) der Montana Aerospace AG ernannt und wird ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung.

Die Ernennungen spiegeln die nächste Entwicklungsphase von Montana Aerospace wider, da sich die Gruppe zunehmend auf Industrialisierung, Automatisierung, operative Exzellenz sowie die effiziente Skalierung ihrer globalen Produktionsplattform konzentriert.

Als Executive Chairman wird Michael Tojner die Umsetzung der strategischen Prioritäten der Gruppe, wesentliche Investitionsentscheidungen sowie die weitere industrielle Entwicklung unterstützen. Als COO wird Christian Preslmayr gruppenweite Initiativen zur operativen Verbesserung leiten, einschließlich Industrialisierung, Automatisierung, Footprint-Optimierung, Einkauf sowie Programme zur operativen Exzellenz.

Montana Aerospace verfügt weiterhin über eine sehr erfahrene und dezentral organisierte Führungsstruktur. Die operativen Gesellschaften der Gruppe werden von langjährigen Managementteams mit umfassenden Entscheidungskompetenzen und tiefgreifender Branchenexpertise geführt. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung, bestehend aus Executive Chairman, CFO, CHRO und COO, gewährleisten sie die kontinuierliche Umsetzung der Gruppenstrategie sowie das operative Tagesgeschäft.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass diese gestärkte Führungsstruktur die weitere Entwicklung und das zukünftige Wachstum des Unternehmens optimal unterstützt. Sämtliche operativen Aktivitäten werden daher planmäßig fortgeführt, und das Unternehmen bleibt uneingeschränkt auf die Umsetzung seiner Strategie, die Betreuung seiner Kunden sowie das Erreichen seiner finanziellen Ziele fokussiert.

Die starke operative und finanzielle Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells sowie der Führungsorganisation von Montana Aerospace.

Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat einen Management Stock Option Plan 2026 ("MSOP") für ausgewählte Mitglieder der Geschäftsleitung beschlossen. Im Rahmen des MSOP können Michael Tojner Optionen auf bis zu 5.000.000 Aktien von Montana Aerospace gewährt werden, vorbehaltlich vordefinierter Leistungskriterien sowie der Zustimmung der Generalversammlung. Etwaige gewährte Optionen werden einen Ausübungspreis aufweisen, der dem Börsenkurs der Montana-Aerospace-Aktie zum Zeitpunkt der Ausübung entspricht. Weitere Einzelheiten werden im Vergütungsbericht des Unternehmens offengelegt.

Ferner hat Thomas Williams das Unternehmen darüber informiert, dass er aus persönlichen Gründen aus dem Verwaltungsrat ausscheiden wird. Der Verwaltungsrat dankt Tom Williams für sein langjähriges Engagement sowie seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung von Montana Aerospace.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre an der nächsten Generalversammlung wird der Verwaltungsrat Kai Arndt zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlagen. Kai Arndt war Chief Executive Officer von Montana Aerospace und unterstützt das Unternehmen weiterhin in beratender Funktion. Damit wird Kontinuität sichergestellt und gleichzeitig seine umfassende unternehmens- und branchenspezifische Expertise erhalten.

Head of M&A und Investor Relations Marc Vesely recte Riha Telefon: +43 664 61 26 261 E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Ansprechpartner für die Presse Jürgen Beilein Telefon: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 6.600 hochqualifizierte Mitarbeiter an 16 Standorten auf drei Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

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Aussender: Montana Aerospace AG Alzbachstrasse 27 5734 Reinach Schweiz Ansprechpartner: Marc Vesely Recte Riha Tel.: +41 62 5614460 E-Mail: m.vesely@montana-aerospace.com Website: www.montana-aerospace.com ISIN(s): CH1110425654 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange

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September 01, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)