DJ PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace AG stärkt Geschäftsleitung mit Christian Preslmayr als Chief Operating Officer (COO)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Montana Aerospace: Montana Aerospace AG stärkt Geschäftsleitung mit Christian Preslmayr als Chief Operating Officer (COO)

Dr. Christian Preslmayr (c) Montana Aerospace AG

Reinach (pta000/01.09.2026/19:10 UTC+2)

Mit Fokus auf Industrialisierung, Automatisierung und operative Exzellenz unterstützt der erfahrene Industriemanager die nächste Wachstums- und Skalierungsphase der Gruppe

Die Montana Aerospace AG, ein führender Anbieter von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Engineering- und Fertigungsstandorten gibt die Ernennung von Dr. Christian Preslmayr zum Chief Operating Officer (COO) der Gruppe bekannt.

Wie das Unternehmen heute bereits via AdHoc-Meldung mitteilte, hat der Verwaltungsrat infolge des Rücktritts von CEO Kai Arndt im April die Führungsstruktur der Gruppe weiterentwickelt und die Geschäftsleitung erweitert. Verwaltungsratspräsident DDr. Michael Tojner wurde mit sofortiger Wirkung zum Executive Chairman ernannt und ist künftig Teil der Geschäftsleitung.

Christian Preslmayr übernimmt die Funktion des COO mit Wirkung zum 1. September 2026 und berichtet direkt an den Verwaltungsrat der Montana Aerospace AG. Mit der Verstärkung der Geschäftsleitung durch die COO-Funktion trägt Montana Aerospace der nächsten Phase ihrer industriellen Entwicklung Rechnung. In den vergangenen Jahren hat die Gruppe rund 800 Millionen Euro in den Aufbau einer hochgradig vertikal integrierten Produktionsplattform für die Aerospace-Industrie investiert. Nach dieser Aufbau- und Investitionsphase rücken nun die Industrialisierung, Automatisierung und Skalierung der geschaffenen Strukturen weiter in den Mittelpunkt. Steigende Buildrates in den Bereichen Aviation, Defense und Space eröffnen erhebliches Wachstumspotenzial und stellen zugleich neue Anforderungen an Effizienz, Produktivität und Geschwindigkeit.

Christian Preslmayr wird gruppenweit die operative Strategie, das strategische Projekt- und Krisenmanagement vorantreiben und die Optimierung der Standort- und Produktionsstruktur sowie den Ausbau der Automatisierung konsequent umsetzen. Zu seinen weiteren Kernaufgaben zählen die Steuerung zentraler Investitionsentscheidungen und die Weiterentwicklung der Investitionsstrategie der Gruppe. Darüber hinaus verantwortet er die globale Beschaffung und den Ausbau der Technologieführerschaft bei modernsten Fertigungsprozessen. Christian Preslmayr wird die divisionsübergreifende Leistungssteuerung ebenso vorantreiben wie die konsequente Verankerung von Operational Excellence und Lean Management Methoden. Ziel ist es, die vorhandenen Kapazitäten und die vertikale Integration von Montana Aerospace optimal zu nutzen und damit die industrielle Basis für die nächste Wachstumsphase der Gruppe zu schaffen.

Christian Preslmayr verfügt über mehr als 40 Jahre internationale Führungserfahrung im Anlagen- und Maschinenbau sowie in der industriellen Fertigung. Seit 2015 war er Chief Executive Officer der Alpine Metal Tech Group, einem Hersteller von Anlagen und Sondermaschinen für die Bereiche Stahl, Automotive und Aerospace mit Schwerpunkt auf Automation, Robotik sowie Kamera- und Laseranwendungen. Zuvor verantwortete er bei der Voith GmbH als Senior Vice President Global Operations (COO) und Mitglied der Geschäftsführung die weltweiten Operations-, Procurement- und OpEx-Aktivitäten von Voith Paper Fabric & Roll Systems mit 41 Betrieben in 18 Ländern. Preslmayr ist diplomierter Maschinenbau-Ingenieur, hält einen Mag.(FH) in Betriebswirtschaft sowie einen PhD in International Management der Pan-European University Bratislava/Wien.

"Mit Christian Preslmayr gewinnen wir einen international erfahrenen Industriemanager mit ausgewiesener Expertise in Automatisierung, Robotik und industrieller Skalierung. Mehr als zehn Jahre hat er als CEO von Alpine Metal Tech innerhalb unserer Industriegruppe unternehmerische Verantwortung getragen und die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben. Seine langjährige Führungserfahrung und seine ausgewiesene Kompetenz in der Skalierung industrieller Organisationen werden entscheidend sein, um das volle Potenzial der integrierten Produktionsplattform von Montana Aerospace auszuschöpfen und Automatisierung sowie Operational Excellence zu zentralen Wachstumstreibern der Gruppe zu machen", sagt Michael Tojner, Exekutiver Präsident des Verwaltungsrats und Mitglied der Geschäftsleitung der Montana Aerospace AG.

"Montana Aerospace hat sich als vertikal integrierter One-Stop-Shop-Zulieferer für die Luft- und Raumfahrtindustrie beeindruckend positioniert. Ich freue mich sehr darauf - gemeinsam mit dem Team - die Fertigungsstandorte weiter zu industrialisieren, die Automatisierung konsequent auszubauen und die operative Exzellenz auf das nächste Level zu heben, um die steigenden Buildrates unserer Kunden zuverlässig zu bedienen", ergänzt Christian Preslmayr.

Ansprechpartner für die Presse Jürgen Beilein Telefon: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Pressefoto Dr. Christian Preslmayr, COO Montana Aerospace (c) Montana Aerospace AG

Über Montana Aerospace AG Die Montana Aerospace AG ist eine international tätige Industriegruppe und führender Partner der Luftund Raumfahrtindustrie. Dank ihrer tiefen vertikalen Integration deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette ab - von der Entwicklung und Verarbeitung spezieller Legierungen bis hin zu einbaufertigen Bauteilen und komplexen Baugruppen für OEMs. An 16 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien entwickeln und fertigen rund 6.500 Mitarbeitende hochspezialisierte Lösungen aus Aluminium, Titan, Stahl und Verbundwerkstoffen. Montana Aerospace steht dabei für höchste Qualitäts-, Präzisions- und Sicherheitsstandards in technologisch anspruchsvollen Anwendungen. Im Jahr 2025 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 979 Millionen.

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September 01, 2026 13:10 ET (17:10 GMT)