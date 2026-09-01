Reinach - Montana Aerospace nimmt in der Geschäftsleitung wichtige Veränderungen vor. Mit Wirkung des 1. Septembers ernennt der Hersteller von Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie Christian Preslmayr zum Chief Operating Officer (COO). Zugleich wird Verwaltungsratspräsident Michael Tojner mit sofortiger Wirkung als Executive Chairman Teil der Geschäftsleitung, wie die Gruppe am Dienstagabend mitteilte. Dies nachdem der frühere CEO Kai Arndt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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