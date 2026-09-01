Berlin - Die Deutsche Bundesregierung macht Russland für den misslungenen Anschlag mit einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle verantwortlich - sie hat mehrere Massnahmen als Reaktion beschlossen. Dazu gehört die Schliessung des russischen Generalkonsulats in Bonn. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte, bei dem Anschlagsversuch seien Sprengstoff und Zündtechnik verwendet worden, die man aus anderen hybriden Operationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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