Washington - Die USA haben am Dienstag neue Angriffe auf Ziele im Iran durchgeführt. Das teilten US-Präsident Donald Trump und das Pentagon mit. Die Angriffe erfolgten demnach als Reaktion auf kürzliche versuchte Angriffe der Revolutionsgarde auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus sowie auf US-Truppen in der Region.
Bereits in der Nacht zum Montag hatten die USA und der Iran Angriffe ausgetauscht, was den ersten Schlagabtausch zwischen den beiden Ländern seit über einem Monat markierte. Der Iran hatte Raketen auf US-Militärziele in Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten abgefeuert, als Vergeltung für einen US-Angriff auf mutmaßliche iranische Raketenwerfer auf der Insel Larak. Die USA warfen dem Iran vor, Seeminen in die strategisch wichtige Straße von Hormus bringen zu wollen.
Trump sagte, dass die US-Aktionen im Iran "groß und mächtig" seien. Sollte Teheran darauf mit Vergeltungsschlägen reagieren, werde das US-Militär seinerseits mit Angriffen reagieren, die "sehr wenig" vom Iran übrig lassen werden.
Bereits in der Nacht zum Montag hatten die USA und der Iran Angriffe ausgetauscht, was den ersten Schlagabtausch zwischen den beiden Ländern seit über einem Monat markierte. Der Iran hatte Raketen auf US-Militärziele in Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten abgefeuert, als Vergeltung für einen US-Angriff auf mutmaßliche iranische Raketenwerfer auf der Insel Larak. Die USA warfen dem Iran vor, Seeminen in die strategisch wichtige Straße von Hormus bringen zu wollen.
Trump sagte, dass die US-Aktionen im Iran "groß und mächtig" seien. Sollte Teheran darauf mit Vergeltungsschlägen reagieren, werde das US-Militär seinerseits mit Angriffen reagieren, die "sehr wenig" vom Iran übrig lassen werden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur