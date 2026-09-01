Turin - Nick Woltemade wechselt auf Leihbasis von Newcastle United zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Das teilte der italienische Topclub am Dienstag mit. Der 24-jährige Stürmer sucht nach mehr Spielzeit und Erfolgserlebnissen, nachdem er sich bei Newcastle trotz eines vielversprechenden Starts nicht dauerhaft durchsetzen konnte.
In der vergangenen Saison erzielte Woltemade in 53 Einsätzen für Newcastle elf Tore und gab sechs Vorlagen. Unter den Trainern Eddie Howe und Matthias Jaissle kam er jedoch oft nur als Joker zum Einsatz oder wurde auf verschiedenen Positionen eingesetzt. Juventus hat den Spieler bis zum Ende der Saison 2026/27 ausgeliehen.
Juventus-Trainer Luciano Spalletti war auf der Suche nach Verstärkung im Angriff, nachdem Dusan Vlahovic und Jonathan David den Verein verlassen hatten. Woltemade soll nun helfen, die Offensive zu stärken, an der Seite von Rückkehrer Randal Kolo Muani. Juventus ist mit sechs Punkten aus zwei Serie-A-Spielen gut in die Saison gestartet und tritt in dieser Saison in der Europa League an.
In der vergangenen Saison erzielte Woltemade in 53 Einsätzen für Newcastle elf Tore und gab sechs Vorlagen. Unter den Trainern Eddie Howe und Matthias Jaissle kam er jedoch oft nur als Joker zum Einsatz oder wurde auf verschiedenen Positionen eingesetzt. Juventus hat den Spieler bis zum Ende der Saison 2026/27 ausgeliehen.
Juventus-Trainer Luciano Spalletti war auf der Suche nach Verstärkung im Angriff, nachdem Dusan Vlahovic und Jonathan David den Verein verlassen hatten. Woltemade soll nun helfen, die Offensive zu stärken, an der Seite von Rückkehrer Randal Kolo Muani. Juventus ist mit sechs Punkten aus zwei Serie-A-Spielen gut in die Saison gestartet und tritt in dieser Saison in der Europa League an.
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