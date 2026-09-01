Die unabhängige Validierung gibt Unternehmen die Möglichkeit, eine sichere Automatisierung von umfangreichen Zahlungskartenabstimmungen im großen Maßstab einzurichten

LOS ANGELES, Sept. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), die Agentic Financial Operations Platform für Finanzteams in Unternehmen, hat heute verkündet, dass die Validierung der Compliance ihres PCI Detokenization Services mit dem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) erfolgreich abgeschlossen wurde. Dadurch können Unternehmen das bewährte Transaktionsmatching für große Transaktionsmengen und die Abstimmungsfunktionen von BlackLine für ein umfassenderes Spektrum komplexer Workflows verwenden, in die vertrauliche Zahlungskartendaten eingebunden sind.

In Unternehmen, die Millionen. von Kartentransaktionen verarbeiten, kann selbst ein kleiner prozentualer Anteil nicht zugeordneter Transaktionen einen erheblichen manuellen Arbeitsaufwand verursachen. Sicherheitsauflagen, die für den Schutz der Daten von Karteninhabern entwickelt wurden, können Einschränkungen bei den Daten, die für die Zuordnung verwendet werden können, nach sich ziehen und eine vollständige Automatisierung dieser Workflows schwieriger machen. Mit dem PCI Detokenization Integration Service von BlackLine können Benutzer sicher auf die Zahlungskartendaten zugreifen, die für die Zuordnung benötigt werden, wobei die zugrundeliegenden Daten der Karteninhaber in der Umgebung des Kunden verbleiben. In Kombination mit den bereits vorhandenen Funktionen für das Transaktionsmatching großer Transaktionsmengen von BlackLine gewinnen die Unternehmen damit die Möglichkeit, einen größeren Anteil des Abstimmungsprozesses zu automatisieren und gleichzeitig rigorose Sicherheits- und Kontrollverfahren aufrecht zu erhalten.

"Unsere Kunden wünschen sich eine tiefere Integration von BlackLine in ihre besonders komplexen Workflows, wobei eine umfassendere Automatisierung nicht auf Kosten der Sicherheit oder Kontrolle erfolgen darf", erklärt Owen Ryan, CEO und Vorstandsvorsitzender von BlackLine. "Dank dieser Validierung können Unternehmen die bewährten Zuordnungs- und Abstimmungsfunktionen von BlackLine für einen größeren Teil ihrer täglich ablaufenden Workflows, in denen umfangreiche und vertrauliche Daten verarbeitet werden, einsetzen. Damit wächst der Anwendungsbereich, in dem wir Mehrwert bieten können, während gleichzeitig die Sicherheit und das Vertrauen gewahrt bleiben, die unsere Kunden verlangen."

"PCI DSS ist für Unternehmen, die Zahlungskartendaten handhaben, ein wichtiger Sicherheitsstandard und für viele Technologieanbieter, die diese Workflows unterstützen, eine Voraussetzung", sagt Jill Knesek, Chief Information Security Officer bei BlackLine. "Kunden erhalten durch diese Validierung eine unabhängige Zusicherung, dass BlackLine die Anforderungen erfüllt, sodass sie sorglos ihre Automatisierung auf vertrauliche Finanzprozesse ausdehnen können."

Ein erheblicher Anteil der Anwendungsfälle entfällt zwar auf Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen, aber auch Unternehmen in Branchen wie Einzelhandel, Reisen, Gastgewerbe und Freizeit verarbeiten komplexe Finanzworkflows mit vertraulichen Zahlungskartendaten. Die Validierung erweitert den Bereich, in dem BlackLine seine bestehenden Automatisierungs- und Zuordnungsfunktionen einsetzen kann, und steigern den Wert der Plattform für verschiedene transaktionsintensive Umgebungen, in denen Umfang, Sicherheit und Kontrolle kritische Bedeutung haben.

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL) bietet die Vertrauensinfrastruktur für das KI-Zeitalter im Finanzwesen - eine Zukunft, in der Intelligenz, Integrität und Vertrauen Hand in Hand wachsen und die Finanzabteilungen die agentenbasierte Ära aktiv gestalten. Die BlackLine Agentic Financial Operations Platform, basierend auf Studio360 und Verity AI, ermöglicht es Finanzteams, KI über den gesamten Finanzprozess hinweg zu skalieren - von Record-to-Report über Invoice-to-Cash bis hin zu weiteren Prozessen - wobei die Finanzabteilung die Kontrolle behält und die Integrität jeder Transaktion sicherstellen muss.

Durch die Vereinheitlichung von Daten, die Einbettung von KI in Finanzprozesse und die Schaffung von Vertrauen bei jeder Maßnahme entwickelt BlackLine das Finanz- und Rechnungswesen weiter - von der bloßen Berichterstattung hin zur Koordination des Geschäftsbereichs in Echtzeit. Gestützt auf branchenführende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie höchste Sicherheitsstandards vertrauen rund 4.300 Kunden aus unterschiedlichsten Branchen weltweit auf BlackLine als Partner, um ihre Finanzorganisationen zukunftssicher aufzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter blackline.com.

Medienkontakt:

Samantha Darilek

VP Communications, BlackLine

samantha.darilek@blackline.com