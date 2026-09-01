Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - September 1, 2026) - Pine Cliff Energy Ltd. (TSX: PNE) (OTCQX: PIFYF) ("Pine Cliff" or the "Company") has declared a regular monthly dividend of $0. 00125 per common share to be paid September 30, 2026, to shareholders of record on September 15, 2026. The dividend is designated as 85% non-eligible and 15% eligible for Canadian income tax purposes. About Pine CliffPine Cliff is a natural gas and crude oil company with a long-term view of creating shareholder...Den vollständigen Artikel lesen ...
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