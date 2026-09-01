Hamburg - Borussia Dortmund hat sich in der ersten Runde des DFB-Pokals mit einem klaren 5:0-Sieg gegen den Fünftligisten HEBC in Hamburg durchgesetzt.
Die Dortmunder taten sich zu Beginn der Partie jedoch gegen leidenschaftliche Hamburger schwer. Den Torreigen eröffnete Janek Wrede erst in der 33. Minute mit einem unglücklichen Eigentor. Kurz darauf erhöhte Daniel Svensson in der 36. Minute auf 2:0, nachdem er eine Flanke von Ryerson verwertete. Samuele Inacio traf in der 41. Minute zum 3:0, bevor er in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem weiteren Treffer das 4:0 markierte.
In der zweiten Halbzeit setzte Fabio Silva in der 59. Minute den Schlusspunkt zum 5:0. Trotz der klaren Überlegenheit der Dortmunder zeigte der HEBC Hamburg Kampfgeist und versuchte, durch Konter Nadelstiche zu setzen. Doch die Defensive der Gäste blieb standhaft und ließ keine Gegentreffer zu.
Die Dortmunder taten sich zu Beginn der Partie jedoch gegen leidenschaftliche Hamburger schwer. Den Torreigen eröffnete Janek Wrede erst in der 33. Minute mit einem unglücklichen Eigentor. Kurz darauf erhöhte Daniel Svensson in der 36. Minute auf 2:0, nachdem er eine Flanke von Ryerson verwertete. Samuele Inacio traf in der 41. Minute zum 3:0, bevor er in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem weiteren Treffer das 4:0 markierte.
In der zweiten Halbzeit setzte Fabio Silva in der 59. Minute den Schlusspunkt zum 5:0. Trotz der klaren Überlegenheit der Dortmunder zeigte der HEBC Hamburg Kampfgeist und versuchte, durch Konter Nadelstiche zu setzen. Doch die Defensive der Gäste blieb standhaft und ließ keine Gegentreffer zu.
© 2026 dts Nachrichtenagentur