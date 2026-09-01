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Dow Jones News
01.09.2026 23:27 Uhr
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INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW im Euro-Stoxx-50 und Barclays ersetzt Prosus im STOXX-50

DJ INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Prosus im Euro-Stoxx-50

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Börsenbetreiber Stoxx hat am Dienstag Änderungen in der Zusammensetzung der Indizes Euro-Stoxx-50 und Stoxx-50 mitgeteilt. In den Euro-Stoxx-50 rücken demnach die Aktien von Engie und Nokia auf, Platz machen müssen dafür VW und Wolters Kluwer. Im Stoxx-50 werden Barclays den Platz von Prosus übernehmen.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.

Nachfolgend die Inexänderungen in tabellarischer Übersicht: 

+ EURO-STOXX-50 
 AUFNAHME 
 - Engie 
 - Nokia 
 HERAUSNAHME 
 - VW 
 - Wolters Kluwer 
 
+ STOXX-50 
 AUFNAHME 
 - Barclays 
 HERAUSNAHME 
 - Prosus

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 16:55 ET (20:55 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

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