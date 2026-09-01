DJ INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Prosus im Euro-Stoxx-50
FRANKFURT (Dow Jones)--Der Börsenbetreiber Stoxx hat am Dienstag Änderungen in der Zusammensetzung der Indizes Euro-Stoxx-50 und Stoxx-50 mitgeteilt. In den Euro-Stoxx-50 rücken demnach die Aktien von Engie und Nokia auf, Platz machen müssen dafür VW und Wolters Kluwer. Im Stoxx-50 werden Barclays den Platz von Prosus übernehmen.
Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.
Nachfolgend die Inexänderungen in tabellarischer Übersicht:
+ EURO-STOXX-50 AUFNAHME - Engie - Nokia HERAUSNAHME - VW - Wolters Kluwer + STOXX-50 AUFNAHME - Barclays HERAUSNAHME - Prosus
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 01, 2026 16:55 ET (20:55 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News