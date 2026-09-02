Berlin - Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat Bemühungen der Wirtschaft zur Stärkung der Demokratie in Deutschland gewürdigt.



"Dass Unternehmen gemeinsam öffentlich Haltung zeigen, ist ein starkes und wichtiges Signal", sagte der CDU-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" mit Blick auf die Gründung des Vereins "Wirtschaft für ein weltoffenes Deutschland" in Berlin. Ihm gehören bundesweit mehr als 2.500 Unternehmen an, der Verein will andere dazu motivieren, klar Position zu beziehen. In Schleswig-Holstein gibt es bereits den Verein "Wirtschaft für einen weltoffenen Norden", für den Günther die Schirmherrschaft übernommen hat.



Die Vereinsgründung zeige, "dass die demokratische Mitte unserer Gesellschaft zusammensteht und deutlich macht: Für Rechtsextremismus darf es keinen Platz geben", sagte Günther dem RND und ergänzte: "Demokratie lebt davon, dass Menschen Verantwortung übernehmen - nicht nur im Stillen, sondern auch sichtbar."



Der in seinem Bundesland beheimatete Verein "Wirtschaft für einen weltoffenen Norden" zeige bereits, wie viel Kraft in einem solchen Bündnis stecke, sagte Günther. "Umso wichtiger ist es, dass daraus jetzt eine bundesweite Bewegung wächst." Der Landeschef wünschte der Initiative viel Erfolg: "Je mehr Menschen und Unternehmen Flagge für Offenheit, Respekt und Demokratie zeigen, desto stärker ist unser Land."





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