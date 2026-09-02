Das Action-Adventure-RPG von ProbablyMonsters bietet blutige Kämpfe, monströse Duelle und einen hohen Wiederspielwert für 19,99 US-Dollar

ProbablyMonsters, ein unabhängiges Videospielunternehmen, das originelle AA-Spiele mit AAA-Charakter entwickelt, hat heute Crimson Moon für den PC über Steam sowie den Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von 19,99 US-Dollar veröffentlicht. Zudem ist eine Deluxe-Edition für 29,99 US-Dollar erhältlich, die ein exklusives Rüstungsset, ein kosmetisches Waffen-Design sowie die kommende Spiel-Erweiterung enthält. Sehen Sie sich den offiziellen Launch-Trailer zu Crimson Moon auf YouTube an, um die gotische Heavy-Metal-Power-Fantasie des Spiels, die sowohl für Einzelspieler als auch für Koop-Spieler konzipiert wurde, in Aktion zu erleben.

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Crimson Moon ist ein Action-Adventure-Rollenspiel im Stil der Gotik und der Hochrenaissance, das auf intensiven, wiederholbaren Missionen basiert, welche brutale Präzision mit einer tiefgehenden Charakterentwicklung verbinden. Die Spieler schlüpfen in die Rolle der Nephilim, mächtiger Mensch-Engel-Hybriden, die an eine dunkle Prophezeiung gebunden sind und die Aufgabe haben, die belagerte Stadt Gildenarch von einer Horde aus Dämonen, Untoten, Vampiren und abscheulichen "Hellgrowth"-Monstrositäten zurückzuerobern.

Im Kampf stehen Präzision und Timing im Vordergrund: Durchdachte Nahkampfangriffe, flüssige Waffenkombinationen, stilvolle Hinrichtungen und explosive himmlische Verwandlungen, die das Blatt eines Kampfes augenblicklich wenden können, werden miteinander kombiniert. Während sich die Spieler ihren Weg durch die Kathedralen, Festungsmauern und schattigen Stadtviertel bahnen, schalten sie neue Fähigkeiten, Waffen, Rüstungen, Ausrüstung und Spielmodifikatoren frei, die Meisterschaft und Anpassungsfähigkeit belohnen. Jeder Einfall bietet neue Gelegenheiten, auf Elitegegner, geheime Bereiche und seltene Beute zu stoßen, während sich weiterentwickelnde Gegnerkonstellationen und immer größere Herausforderungen dafür sorgen, dass kein Abenteuer dem anderen gleicht. Zwischen den Missionen können die Spieler ihre Charakterausrüstung optimieren, Ausrüstung herstellen, Fähigkeiten verbessern und sich auf den nächsten Angriff vorbereiten.

Crimson Moon bietet den Spielern ein umfassendes, maßgeschneidertes Spielerlebnis, ganz gleich, ob sie sich allein oder gemeinsam mit einem Freund durch Gildenarch wagen. Im optionalen Koop-Modus für zwei Spieler können die Spieler verheerende Synergien freischalten, die die Fähigkeiten der Nephilim verstärken, während sich der Schwierigkeitsgrad des Spiels dynamisch anpasst, um eine zusätzliche Herausforderung zu bieten.

"Ich träume schon seit meiner Jugend davon, Crimson Moon zu entwickeln, und nach jahrelanger Entwicklungsarbeit freue ich mich sehr darauf, unsere epische Power-Fantasy mit den Spielern zu teilen ganz gleich, ob sie erfahrene Action-Spieler sind oder gemeinsam mit einem Freund ihr erstes Abenteuer als Dämonenjäger erleben", sagte David Lesperance, Geschäftsführer und Game Director von ProbablyMonsters. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein fokussiertes Action-Adventure-RPG mit einer inspirierenden gotischen Welt zu schaffen, die die Spieler in ihren Bann zieht eine Welt, in der sich jeder Kampf kraftvoll anfühlt und jeder Durchlauf den Spielern neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bietet. Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie die Spieler sich die Nephilim zu eigen machen."

Die Kreuzzüge der Spieler werden durch vier eigens für die intensivsten Kämpfe des Spiels komponierte, originelle Metal-Stücke zum Leben erweckt. Unter der Leitung des Chefkomponisten Chris Wilson und des Musikmanagers Steve Pardo arbeitete das Musikteam mit den renommierten Metal-Musikern HEALTH, Jared Dines, Misha Mansoor und Ricky Armellino zusammen, um den Bosskämpfen des Spiels eine unverwechselbare musikalische Identität zu verleihen.

Crimson Moonist ab sofort für 19,99 US-Dollar erhältlich, ebenso wie eine Deluxe-Edition für 29,99 US-Dollar, die neben dem "Ceremonial Armor Set" und dem gitarrenförmigen Waffen-Kosmetikgegenstand "Axe of the Gods" auch Zugang zu einer kommenden Erweiterung bietet, die zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird.

Crimson Moon ist ab sofort für den PC über Steam und den Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des Spiels. Folgen Sie dem Spiel auf X, Facebook, Instagram oder TikTok, um auf dem Laufenden zu bleiben, oder treten Sie der Discord-Community bei.

Über ProbablyMonsters

ProbablyMonsters wurde von Harold Ryan, einem Branchenführer und ehemaligen Präsidenten und CEO von Bungie, gegründet und ist ein unabhängiges Videospielunternehmen, das originelle AA-Spiele mit AAA-Qualität entwickelt. Das Unternehmen produziert Titel mit bewusst begrenztem Umfang und erstklassiger Umsetzung, wodurch sich die Entwicklungsteams auf das konzentrieren können, was jedes Spiel zu etwas Besonderem macht. Auf der Grundlage der Erfahrung eines talentierten Teams aus Führungskräften in den Bereichen Entwicklung und Vertrieb baut ProbablyMonsters ein wachsendes Portfolio an fokussierten, unverwechselbaren Spielen auf, die darauf ausgelegt sind, sich in einem zunehmend umkämpften Markt abzuheben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte probablymonsters.com.

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