Bischkek - Nachdem die Bundesregierung Russland für den Drohnen-Anschlag auf den Leipziger Flughafen verantwortlich gemacht hat, hat der russische Präsident Wladimir Putin den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) direkt verbal attackiert. Dieser schütze nicht die Interessen der Bürger Deutschlands, sagte Putin am Rande eines Besuchs in Kirgisistan.
Die Handlungen der deutschen Regierung würden in erster Linie mit der innenpolitischen Lage in Deutschland zusammenhängen, so Putin weiter. Wie genau Russland auf die deutschen Maßnahmen reagiert, ließ der russische Präsident zunächst offen.
Zuvor hatte der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) die Schließung des russischen Generalkonsulats in Bonn sowie die Kündigung des Vertrages betreffend des "Russischen Hauses" in Berlin angekündigt.
Die Handlungen der deutschen Regierung würden in erster Linie mit der innenpolitischen Lage in Deutschland zusammenhängen, so Putin weiter. Wie genau Russland auf die deutschen Maßnahmen reagiert, ließ der russische Präsident zunächst offen.
Zuvor hatte der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) die Schließung des russischen Generalkonsulats in Bonn sowie die Kündigung des Vertrages betreffend des "Russischen Hauses" in Berlin angekündigt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur