AI Risk Intelligence Analyst (ARIA) gibt Betrugsbekämpfungsteams sofortige Antworten auf Grundlage ihrer Auftragsdaten und hilft ihnen auf diese Weise, direkt im Riskified Control Center Muster zu untersuchen, Trends detailliert anzuzeigen und auf Erkenntnisse zu reagieren.

Riskified (NYSE: RSKD), ein führender Anbieter von Lösungen für E-Commerce-Betrug und Risikoinformationen, hat heute seine Risk Intelligence Platform mit ARIA (AI Risk Intelligence Analyst) erweitert, einer Konversations-KI-Funktionalität, die direkt in das Riskified Control Center integriert ist.

Betrugsbekämpfungsteams haben heutzutage Zugriff auf riesige Mengen von Daten. Die Lösung dringender geschäftlicher Fragen erfordert dennoch häufig, Dateien zu exportieren, Berichte zu erstellen oder auf zusätzliche Analysen zu warten. ARIA verändert dieses Szenario, indem Händler Fragen in natürlicher Sprache stellen können und innerhalb von Sekunden Antworten erhalten, ergänzt durch Diagramme und Tabellen zur Unterstützung der Analyse.

Durch direkten Zugriff auf Riskified-Kennzahlen und die eigene unternehmensspezifische Berichtslogik kann ARIA anhand eines bestehenden Workflows ein breites Spektrum an Fragen untersuchen und schnell beantworten, einschließlich der Untersuchung von Performance-Trends, der Analyse von Veränderungen in verschiedenen Regionen oder bei Zahlungsmethoden sowie der Aufdeckung von Mustern in Auftragsdaten.

"ARIA ist eine leistungsstarke Ressource für die Kommunikation auf Führungsebene, die schnellen Einblick in die zugrundeliegenden Faktoren liefert, die Daten- und Entscheidungsergebnisse fördern. Ihre Fähigkeit, komplexe Ereignisse und Erkenntnisse in Klartext zu artikulieren, macht sie zu einem unschätzbaren Asset für die Erstellung prägnanter, wirkungsvoller Zusammenfassungen", sagte Laura Beleganski, Manager Ecommerce Operations Digital Care Center of Excellence bei der Ace Hardware Corporation.

"Betrugsbekämpfungsteams sind von Daten umgeben. Doch die Umwandlung dieser Daten in nutzbare Erkenntnisse erforderte bisher zeitaufwendige Analysen und manuelle Prozesse", sagte Jeff Otto, CMO bei Riskified. "ARIA hilft dabei, die Lücke zwischen dem Verständnis der Geschehnisse und der Entscheidung über die nächsten Schritte zu schließen, was es Teams ermöglicht, Daten schneller zu untersuchen, schneller wichtige Muster zu erkennen und schneller auf diese Erkenntnisse zu reagieren."

ARIA hilft Händlern auf folgende Weise:

Antworten innerhalb von Sekunden: Stellen Sie Fragen in Klartext und erhalten Sie datengestützte Antworten mit Diagrammen und Tabellen.

Stellen Sie Fragen in Klartext und erhalten Sie datengestützte Antworten mit Diagrammen und Tabellen. Detaillierte Trends und Muster: Untersuchen Sie Veränderungen in Bezug auf Regionen, Zahlungsmethoden und andere unternehmensspezifische Segmente, mit Anschlussfragen im selben Gespräch.

Untersuchen Sie Veränderungen in Bezug auf Regionen, Zahlungsmethoden und andere unternehmensspezifische Segmente, mit Anschlussfragen im selben Gespräch. Von Erkenntnissen zu Maßnahmen: Nutzen Sie Erkenntnisse von ARIA als Grundlage für Entscheidungen und Maßnahmen direkt im Control Center.

Nutzen Sie Erkenntnisse von ARIA als Grundlage für Entscheidungen und Maßnahmen direkt im Control Center. Individuelle Arbeitsweise: Stellen Sie Fragen mit Riskified-Kennzahlen und Ihrer unternehmensspezifischen Berichtslogik und erhalten Sie Antworten in der Sprache, in der Sie die Fragen gestellt haben.

ARIA ist direkt in die Riskified-Plattform integriert und um Datensicherheit herum aufgebaut. Händlerdaten bleiben in der gesicherten Infrastruktur von Riskified derselben Umgebung, die das Control Center unterstützt. Wenn ein Benutzer eine Frage stellt, übersetzt ARIA diese in eine Abfrage dieser Umgebung. Das zugrundeliegende KI-Modell speichert und verarbeitet keine Rohdaten von Händlern und hat keinen Zugriff auf persönliche Kundeninformationen. ARIA wird als Teil der Plattform von Riskified gebaut und betrieben, nicht als separate Schicht eines Dritten.

ARIA repräsentiert den nächsten Schritt in der Vision von Riskified, die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Risikointelligenz für Händler zu erhöhen. Es soll Händlern dabei helfen, Erkenntnisse in Bezug auf Workflows für Betrug, Identität, Richtlinien und Streitfälle zu vernetzen.

Über Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) ermöglicht es Unternehmen, das Wachstum im E-Commerce zu steigern, indem sie Risiken geschickt umgehen. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die online verkaufen, verlassen sich auf Riskified, um sich vor Rückbuchungen zu schützen, Betrug und Richtlinienmissbrauch in großem Umfang zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die KI-gestützte Betrugs- und Risikoplattform von Riskified, die von dem größten Team von E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelt und verwaltet wird, analysiert das Individuum hinter jeder Interaktion, um Echtzeitentscheidungen und zuverlässige identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Erfahren Sie mehr unter riskified.com.

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