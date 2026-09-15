Riskified Identity Risk Intelligence liefert Zendesk Industry Agents Erkenntnisse aus Milliarden von Bestellungen, Reklamationen und Rückbuchungen, damit Einzelhändler Missbrauchsfälle erkennen und legitime Beanstandungen sicher bearbeiten können

Riskified (NYSE: RSKD), ein führender Anbieter von Lösungen für E-Commerce-Betrug und Risikoinformationen, hat heute eine neue Partnerschaft mit Zendesk bekanntgegeben, in dessen Rahmen die Identity Risk Intelligence von Riskified direkt in den Kundenservice-Workflow von Zendesk integriert wird. Durch diese Integration profitieren menschliche und KI-Supportmitarbeitende von Echtzeit-Signalen, mit denen Einzelhändler legitime Reklamationen schneller bearbeiten und gleichzeitig umsatzschmälernde Missbrauchsfälle bei Retouren und Erstattungen eindämmen können.

Gemäß der National Retail Federation verzeichneten US-Einzelhändler 2025 Umsätze in Höhe von 849,9 Milliarden USD, von denen etwa 9 auf Betrugsfälle entfielen. Basierend auf diesen Zahlen geht Riskified davon aus, dass Betrug bei Retouren US-Einzelhändler circa 76,5 Milliarden USD kostet, und die Verluste sind deutlich höher, wenn man die globalen Betrugsfälle einbezieht. Die Käufer geben es selbst zu: einer von vieren gibt an, Retourenmissbrauch in Form von Kaufen, Tragen und Zurückgeben oder Mehrfachbestellungen zu betreiben. Und etwa einer von fünf Kunden bekennt sich zu Scheinretouren, Rücksendung leerer Verpackungen und Manipulation von Etiketten. Für Kundenserviceteams birgt jede Reklamation dasselbe Dilemma: annehmen und riskieren, Missbrauch zu belohnen, oder hinterfragen und riskieren, einen guten Kunden abzuschrecken.

Diese Integration löst dieses Dilemma durch eine Identitätsrisikokategorie, die direkt in die Benutzeroberfläche des Zendesk-Agent integriert ist. Wenn ein Kunde eine Serviceanfrage übermittelt, ruft Zendesk den entsprechenden spezialisierten KI-Agent auf. Beispielsweise einen KI-Agent für Rückerstattungsansprüche, der die Identität und die Verhaltenssignale der Person analysiert, die die Rückerstattung beansprucht.

Die Integration nutzt Milliarden von Bestellungen und zugehörige Reklamationen und Rückbuchungen im globalen Händlernetzwerk von Riskified, um Muster aufzudecken, die der Bestellverlauf eines einzelnen Händlers nicht hergibt. Ein Käufer, der einem Einzelhändler nicht bekannt ist, könnte anderswo bereits auffällig geworden sein. Auf diese Weise können Agents vertrauenswürdige Kunden erkennen und potenzielle Missbrauchsfälle mit größerer Sicherheit identifizieren. Für eine risikoreiche Identität würde es beispielsweise mehrere Konten, Unstimmigkeiten bei der Adresse oder verschiedene Reklamationen geben, was nur bei Berücksichtigung des ganzen Netzwerks auffällt. Bei allen analysierten Händlern hatten 78 der kaufenden Kunden bereits eine Geschichte im globalen Netzwerk von Riskified, wodurch sich ein Kontext ergibt, der über die eigenen Kundenbeziehungen eins einzelnen Händlers hinausgeht.

"Mit Riskified Identity Risk Intelligence müssen sich Händler nicht mehr ungerechtfertigt entscheiden, ob sie das Geschäft schützen oder ein hervorragendes Kundenerlebnis bieten. Indem wir die Informationen von Riskified direkt in unsere spezialisierten KI-Agents integrieren, können wir Mitarbeitenden dabei helfen, augenblicklich zwischen vertrauenswürdigen Käufern und potenziellen Risiken zu unterscheiden. So können sie legitime Beanstandungen sicherer und schneller bearbeiten", sagte Colin Murphy, Chief Customer Officer bei Zendesk.

"Kundenserviceteams sollten nicht wählen müssen, ob sie ihr Geschäft schützen oder eine gutes Kundenerlebnis bieten möchten", sagte Jeff Otto, CMO bei Riskified. "Durch die direkte Einbindung von Echtzeit-Risikoinformationen in Zendesk erhalten Mitarbeitende sofortige, datengestützte Orientierung. Sie können legitime Reklamationen umgehend bearbeiten und Betrugsversuche frühzeitig bremsen, ohne das Kauferlebnis für ehrliche Käufer zu schmälern."

Riskified Identity Risk Intelligence für Zendesk hilft Händlern folgendermaßen:

Erkennung von Risiken in Echtzeit und schnellere Bearbeitung von Reklamationen: Riskified prüft jede Serviceanfrage anhand seines Identitätsgraphen und nennt Zendesk Industry Agents eine eindeutige Identitätsrisikokategorie sowie unterstützende Indikatoren, bevor sie antworten. Auf diese Weise wird die Bearbeitungszeit von Rückerstattungen, Retouren und Bestelländerungsanträgen verkürzt.

Riskified prüft jede Serviceanfrage anhand seines Identitätsgraphen und nennt Zendesk Industry Agents eine eindeutige Identitätsrisikokategorie sowie unterstützende Indikatoren, bevor sie antworten. Auf diese Weise wird die Bearbeitungszeit von Rückerstattungen, Retouren und Bestelländerungsanträgen verkürzt. Ausgewogene Bearbeitung: Kunden, die ein niedriges Risiko bergen, werden problemlos automatisch genehmigt. Anfragen mit hohem Risiko werden zur zusätzlichen Überprüfung geleitet, ohne die anderen Prozesse zu verlangsamen.

Kunden, die ein niedriges Risiko bergen, werden problemlos automatisch genehmigt. Anfragen mit hohem Risiko werden zur zusätzlichen Überprüfung geleitet, ohne die anderen Prozesse zu verlangsamen. Optimierte Erkennung von Betrugsfällen: Die Prüfung von Identitäten auf Ebene des Netzwerks zeigt Missbrauchsmuster, etwa eine Identität mit dutzenden von Konten, die in den Daten eines einzelnen Händlers nicht erkennbar sind.

Die Integration passt in die vorhandenen Abläufe der Händler: Riskified nutzt bei der Installation die vorhandenen Benutzer- und Bestelldaten und wenn die Händler im Laufe der Zeit vergangene Reklamationen, Rückbuchungen und Live-Bestelldaten hinzufügen, werden die Informationen vertieft. Diese Integration wird Zendesk-Kunden im November 2026 zur Verfügung stehen.

Über Riskified

Riskified (NYSE: RSKD) versetzt Unternehmen in die Lage, ihr E-Commerce-Wachstum voranzutreiben, indem es Risiken überlistet. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die online verkaufen, vertrauen auf Riskified, um garantierten Schutz vor Rückbuchungen zu erhalten, Betrug und Missbrauch von Richtlinien in großem Maßstab zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die von einem großen Team aus E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelte und verwaltete, KI-gestützte Betrugs- und Risiko-Intelligence-Plattform von Riskified analysiert die Person hinter jeder Interaktion, um Entscheidungen in Echtzeit und fundierte, identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Erfahren Sie mehr unter riskified.com.

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Außergewöhnlicher Service bedeutet, sich nicht wiederholen zu müssen, unabhängig davon, ob Sie ein Kunde sind, der um Hilfe bittet, oder ein Mitarbeitender, der Antworten sucht. Zendesk orchestriert jede Serviceerfahrung an jedem Ort mit einem autonomen Serviceteam aus KI-Agents, Automatisierung und humaner Expertise, damit sich jede Erfahrung nahtlos, persönlich und lösungsorientiert anfühlt. Die Zendesk Resolution Platform vereint Ihre Belegschaft in einem zentralen System, das mit jeder Interaktion besser wird. Unsere Disziplin ist einfach: KI ist das Mittel, Resultate sind die Identität und andauernde Beziehungen sind das Ergebnis.

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