Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane An der Börse führen viele Wege zum Erfolg. Zefiro Methane profitiert von der Sanierung alter Öl- und Gasquellen in Nordamerika, Bayer arbeitet sich aus dem Schatten der Glyphosatklagen heraus und Disney liefert mit Filmen, Freizeitparks und Streaming wieder Wachstum. Drei völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle - aber bei allen drei Aktien hat sich die Nachrichtenlage zuletzt spürbar verbessert. Wir haben uns die Titel näher angeschaut.
Enthaltene Werte: CA98926D1069,DE000BAY0017,US2546871060Den vollständigen Artikel lesen ...
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