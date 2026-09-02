In der Nacht zum 5. August 2026 war es ein Tritt eines Busfahrers, der eine Katastrophe abwendete. Durch diese Drohnen-Attacke wurde eine neue Ära der Bedrohung eingeläutet. Die vereitelte Attacke auf den Flughafen Leipzig/Halle mit einer sprengstoffbeladenen Drohne ist mittlerweile kein Einzelfall mehr. Diese Eskalation, die nun die höchsten Sicherheitskreise beschäftigt, rückt einen milliardenschweren Markt für effektive Abwehrlösungen von Drohnen und autonomen Waffensystemen in den Fokus. Für Anleger stellt sich die Frage, wer von diesem "Drohnen-Superzyklus" am stärksten profitieren wird. Wir sehen uns mit Rheinmetall, Volatus Aerospace und Lockheed Martin drei vielversprechende Kandidaten an.
Enthaltene Werte: DE0007030009,CA92865M1023,US5398301094Den vollständigen Artikel lesen ...
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