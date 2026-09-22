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zukunftsbilanzen.de
22.09.2026 06:46 Uhr
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Puma am Boden, Novo Nordisk getragen vom Abnehm-Hype und Volatus Aerospace im Rebound-Modus! Welcher Wert ist der Highflyer für Ihr Depot?

Allgemein gesagt, ist der Aktienmarkt in Deutschland, aber auch Europa und der Welt gerade eher angespannt. Da sind die beiden Kriege im Iran und der Ukraine und da ist die Unzufriedenheit in Deutschland mit der derzeitigen Regierung. Man kann sagen, der Aktienmarkt steht mächtig unter Strom. Die großen Indizes stehen an Kipppunkten oder zumindest in der Nähe dieser. Puma z. B. kämpft derzeit hart mit den Margen, Analysten-Kurszielsenkungen und ein anstehender Wechsel im Vertriebsvorstand erhöhen den Druck. Novo Nordisk hingegen sieht sich trotz rasant wachsender Zukunftsmärkte im Adipositas-Segment regulatorischem Gegenwind und US-Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Dagegen weckt Volatus Aerospace mit neuen Regierungsaufträgen für taktische Aufklärungsdrohnen Hoffnung auf den Rebound. Ein charttechnischer Ausbruch macht den Titel zum spannenden Anwärter auf einen Highflyer. Lesen Sie weiter und erfahren Sie nachfolgend, warum Puma noch jede Menge an Geduld erfordert, welche Milliarden-Investments Novo Nordisks Pipeline stützen und wie Anleger bei Volatus jetzt eine Einstiegschance nutzen können.

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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