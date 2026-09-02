Spartanburg - Wegen eines Schadens am Regierungsflieger sitzt Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) in den USA fest. Statt seines geplanten Rückflugs musste er die Nacht in einem Hotel verbringen, wie die "Bild" berichtet.
Klingbeil wird demnach die Kabinettssitzung, bei der sein großes Steuergesetz auf der Tagesordnung steht, verpassen. Er muss sich von einem Staatssekretär vertreten lassen. Laut Zeitung wird derzeit geprüft, ob die Maschine repariert werden kann oder ob Klingbeil am Mittwoch per Linienflug nach Deutschland zurückkehrt.
Der Minister befand sich in den USA, um am G20-Finanzministertreffen teilzunehmen, und besuchte anschließend das BMW-Werk in Spartanburg.
Klingbeil wird demnach die Kabinettssitzung, bei der sein großes Steuergesetz auf der Tagesordnung steht, verpassen. Er muss sich von einem Staatssekretär vertreten lassen. Laut Zeitung wird derzeit geprüft, ob die Maschine repariert werden kann oder ob Klingbeil am Mittwoch per Linienflug nach Deutschland zurückkehrt.
Der Minister befand sich in den USA, um am G20-Finanzministertreffen teilzunehmen, und besuchte anschließend das BMW-Werk in Spartanburg.
© 2026 dts Nachrichtenagentur