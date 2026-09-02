Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien
MEDIENMITTEILUNG
Die Fundamenta Real Estate AG blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 zurück. Dank einer konsequent umgesetzten Portfoliostrategie, erfolgreich abgeschlossener Entwicklungs- und Repositionierungsprojekte sowie einer disziplinierten Kapitalallokation konnte die operative Ertragskraft weiter gesteigert werden. Das Ergebnis erreichte einen neuen Höchststand, während das Portfolio trotz gezielter Veräusserungen weiterwuchs und qualitativ weiterentwickelt wurde.
Überzeugendes operatives Halbjahresergebnis
Während sich der Betriebsertrag um 4.7% erhöhte, stieg der Betriebsaufwand lediglich um 3.7% von CHF 6.0 Mio. auf CHF 6.3 Mio. Dementsprechend verbesserte sich die operative EBT-Marge ohne Neubewertung und Verkauf von 54.8% auf 57.6%, was die deutlich gestärkte operative Ertragslage unterstreicht.
Der Reingewinn ohne Neubewertungseffekte, eine zentrale Kennzahl für die finanzielle Steuerung der Gesellschaft, erhöhte sich um 54.1% auf CHF 15.9 Mio. beziehungsweise CHF 0.47 je Aktie. Der ausgewiesene Reingewinn belief sich auf CHF 23.8 Mio.
Erfolgreiches Capital Re- und Upcycling schafft Mehrwert
Die freigesetzten Mittel werden gezielt in Objekte und Projekte mit attraktiverem Rendite-, Qualitäts- und Entwicklungspotenzial investiert. Die erzielten Verkaufspreise bestätigen die Qualität und Werthaltigkeit des Portfolios sowie die erfolgreiche Umsetzung der langfristigen Portfoliostrategie.
Entwicklungsprojekte stärken Ertragskraft und Portfolioqualität
Auch die weitere Projektpipeline entwickelt sich planmässig. Die Projekte an der Ekkehardstrasse und an der Josefstrasse in Zürich sowie an der Opfikonerstrasse in Wallisellen (ZH) befinden sich auf Kurs und bilden die Grundlage für weiteres organisches Wachstum aus dem Bestand.
Portfolio wächst trotz Devestitionen weiter
Neben der Akquisition in Schlieren (ZH) mit 12 Wohneinheiten konnte mit der neuwertigen Liegenschaft an der Bahnhofstrasse in Schachen (LU) aus dem Baujahr 2021 selektiv weiter zugekauft werden. Die 28 vollvermieteten Wohnungen leisten unmittelbar einen Beitrag zur Ertragskraft des Portfolios.
Nach dem Bilanzstichtag erwarb die Gesellschaft zudem das Entwicklungsareal Huebacher in Rümlang (ZH). Das rund 15 000 m² grosse Grundstück bietet Potenzial für die Realisierung von rund 100 Wohneinheiten und erhöht die strategische Flexibilität durch die Möglichkeit der Entwicklung von Miet- und Eigentumswohnungen. Damit entstehen zusätzliche Wertschöpfungs- und Ertragspotenziale.
Nachhaltigkeit als Bestandteil der aktiven Portfoliosteuerung
Mit den abgeschlossenen Entwicklungen an der Bollenhof- und Hallwylstrasse steigt der Anteil moderner und energieeffizienter Gebäude im Portfolio weiter. Nachhaltigkeit bleibt damit ein integraler Bestandteil der aktiven Portfoliosteuerung und der langfristigen Wertschöpfung.
Anstieg des inneren Werts trotz Ausschüttung
Ausblick
Mit der Kombination aus abgeschlossenen und laufenden Entwicklungen, gezielten Akquisitionen, aktivem Asset Management und konsequentem Capital Re- und Upcycling setzt die Gesellschaft ihre strategische Weiterentwicklung konsequent fort. Ziel bleibt die nachhaltige Steigerung der Ertragskraft, die weitere Verbesserung der Portfolioqualität und die langfristige Schaffung von Aktionärswert.
Kontakt
Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats | info@fundamentarealestate.ch
Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer
Agenda
Online-Berichterstattung
gb.fundamentarealestate.ch
Fundamenta Real Estate AG
Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen nachhaltige Erfolge erzielt werden.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.fundamentarealestate.ch
Fundamenta Real Estate AG, Poststrasse 4a, 6300 Zug
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.
Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Aktien dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt nach oder eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundegesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären.
Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Artikel 68 des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen vom 15. Juni 2018 dar.
Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Aktien der Fundamenta Real Estate AG sollten ausschliesslich aufgrund des Prospektes erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.
Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Aktien der Fundamenta Real Estate AG werden weder in den USA noch U.S. amerikanischen Personen zum Kauf angeboten. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien.
Jegliches Angebot von Aktien in einem EU-Mitgliedsstaat, ist ausschliesslich an qualifizierte Investoren im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") gerichtet.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fundamenta Real Estate AG
|Poststrasse 4a
|6300 Zug
|Schweiz
|E-Mail:
|info@fundamentarealestate.ch
|Internet:
|https://fundamentarealestate.ch
|ISIN:
|CH0045825517
|Valorennummer:
|4582551
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2391042
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2391042 02.09.2026 CET/CEST