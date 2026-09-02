von Patrick Gunti Seit Anfang Mai steht Dieter Kräuchi an der Spitze von Novavest Real Estate. Der neue CEO übernimmt ein Unternehmen mit gewachsener Struktur, solider Ertragsbasis und klarer Ausrichtung auf Wohnimmobilien - will das Profil aber zugleich schärfen und neues Wachstum ermöglichen. Im ersten Halbjahr steigerte Novavest den Gewinn deutlich, verkaufte mehrere Liegenschaften und reduzierte die Verschuldung. Im Interview spricht Kräuchi ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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