DEMIRE setzt Portfolioverkäufe plangemäß fort

Langen, den 2. September 2026. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) setzt die im Jahr 2026 geplanten Immobilienverkäufe fort. Die Hotelimmobilie Roomers in Frankfurt wurde Ende August an IROKO, eine französische Fondsgesellschaft, vertreten durch die Norkon GmbH übergeben. Das zentral in Frankfurt gelegene Boutique-Hotel verfügt über 116 Zimmer sowie ein Restaurant und eine Bar, einen Rooftop-Spa und Konferenzflächen mit Panoramablick über die Stadt. Der Kaufpreis entsprach dem zuletzt ermittelten Bewertungswert der Immobilie.

Bereits im Juli 2026 wurde eine Büroimmobilie in Kempten an einen lokalen Investor übertragen. Auch bei dieser Transaktion lag der Kaufpreis nahe dem zuletzt ermittelten Bewertungswert.

Darüber hinaus hat eine Tochtergesellschaft der Fair Value REIT-AG, einem vollkonsolidierten Unternehmen der DEMIRE, eine Büroimmobilie in Chemnitz zum Buchwert veräußert. Die Übergabe der Immobilie ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen.

Die Verkaufserlöse aus den drei Transaktionen belaufen sich insgesamt auf rund 44 Mio. Euro. Die Mittel dienen der weiteren Stärkung der Liquidität und sollen unter anderem zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2019/2027 eingesetzt werden.

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Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. Juni 2026 über einen Immobilienbestand von 42 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 512 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag