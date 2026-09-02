Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat wegen Kiews Drohnenattacken alle Fluggesellschaften vor Gefahren über Russland gewarnt. «Der russische Luftraum wird vollkommen unsicher», sagte Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft. Die Ukraine drohe dabei jedoch nicht der zivilen Luftfahrt oder einzelnen Flugzeugen. «Es wird einfach so viele Drohnen im russischen Luftraum geben, dass man dies berücksichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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