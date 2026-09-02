Kairo - Bei einem schweren Busunglück im Süden der Sinai-Halbinsel in Ägypten sind am Mittwoch 16 Menschen ums Leben gekommen.
Die ägyptischen Behörden teilten mit, dass sich der Unfall auf der Straße zwischen Dahab und Nuweibaa ereignete. Zusätzlich zu den Todesopfern wurden 28 weitere Personen verletzt. Die Verletzten wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht, um medizinisch versorgt zu werden.
Die südliche Sinai-Halbinsel ist ein beliebtes Touristenziel, insbesondere für Taucher im Roten Meer. Die Unfallursache war zunächst noch unklar - die Ermittlungen laufen.
Die ägyptischen Behörden teilten mit, dass sich der Unfall auf der Straße zwischen Dahab und Nuweibaa ereignete. Zusätzlich zu den Todesopfern wurden 28 weitere Personen verletzt. Die Verletzten wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht, um medizinisch versorgt zu werden.
Die südliche Sinai-Halbinsel ist ein beliebtes Touristenziel, insbesondere für Taucher im Roten Meer. Die Unfallursache war zunächst noch unklar - die Ermittlungen laufen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur