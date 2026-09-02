DJ INDEXÄNDERUNG/Fraport und Aumovio fallen aus dem Euro-Stoxx-600
DOW JONES--Der Börsenbetreiber Stoxx hat am späten Dienstag Änderungen im Stoxx-Europe-600-Index mitgeteilt. Unter anderem fallen Fraport und Aumovio aus dem Index heraus. Gleichzeitig werde der griechische Aktienmarkt neu klassifiziert als "Developed Market" (bisher: "Emerging Market").
Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September 2026 in Kraft.
===
Die Indexänderungen im Einzelnen:
+ STOXX-EUROPE-600 +
AUFNAHME
National Bank of Greece
Endeavour Mining
Eurobank
Piraeus Bank
Alpha Bank
Public Power
Metlen Energy & Metals
GEK Terna
Motor Oil
Rosebank Industries
XTB SA
Softcat
Easyjet
Jumbo
HERAUSNAHME
Kongsberg Maritime
Fraport
JD Sports Fashion
Wienerberger
Bakkafrost
Tauron
Bucher Industries
Aumovio
Viscofan
Thule Group
Kemira
Wihlborgs Fastigheter
Signify
SES
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/uxd
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2026 00:24 ET (04:24 GMT)
DJ KORREKTUR: INDEXÄNDERUNG/Fraport und Aumovio fallen aus dem Stoxx-Europe-600 (NICHT: Euro-Stoxx-600)
(In der um 6.24 Uhr MESZ gesendeten Meldung muss der Name des Index in der Überschrift korrekt: Stoxx-Europe-600 (NICHT: Euro-Stoxx-600) lauten.
Es folgt die korrigierte Fassung.)
INDEXÄNDERUNG/Fraport und Aumovio fallen aus dem Stoxx-Europe-600
DOW JONES--Der Börsenbetreiber Stoxx hat am späten Dienstag Änderungen im Stoxx-Europe-600-Index mitgeteilt. Unter anderem fallen Fraport und Aumovio aus dem Index heraus. Gleichzeitig werde der griechische Aktienmarkt neu klassifiziert als "Developed Market" (bisher: "Emerging Market").
Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September 2026 in Kraft.
===
Die Indexänderungen im Einzelnen:
+ STOXX-EUROPE-600 +
AUFNAHME
National Bank of Greece
Endeavour Mining
Eurobank
Piraeus Bank
Alpha Bank
Public Power
Metlen Energy & Metals
GEK Terna
Motor Oil
Rosebank Industries
XTB SA
Softcat
Easyjet
Jumbo
HERAUSNAHME
Kongsberg Maritime
Fraport
JD Sports Fashion
Wienerberger
Bakkafrost
Tauron
Bucher Industries
Aumovio
Viscofan
Thule Group
Kemira
Wihlborgs Fastigheter
Signify
SES
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/uxd/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2026 01:50 ET (05:50 GMT)
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