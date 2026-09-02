Augsburg - Nach einer Explosion am Augsburger Hauptbahnhof ist der Zugverkehr am Mittwochmorgen komplett eingestellt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit.
Zuvor war ein unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang explodiert. Mehrere Menschen erlitten leichte Verletzungen in Form eines Knalltraumas. Medienberichten zufolge liegt der Explosionsort auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnhofs bei der einer Bank. Die Polizei meldete kaputte Fensterscheiben, ob weitere Gebäudeschäden entstanden sind, ist noch unklar.
Die Polizei ist weiterhin im Rahmen eines Großeinsatzes vor Ort, um die Lage zu sichern und weitere Gefahren auszuschließen. Der Einsatzort befindet sich primär in der Bahnhofsstraße und nicht direkt am Hauptbahnhof. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion und zur Identität des verdächtigen Gegenstands dauern an.
Zuvor war ein unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang explodiert. Mehrere Menschen erlitten leichte Verletzungen in Form eines Knalltraumas. Medienberichten zufolge liegt der Explosionsort auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnhofs bei der einer Bank. Die Polizei meldete kaputte Fensterscheiben, ob weitere Gebäudeschäden entstanden sind, ist noch unklar.
Die Polizei ist weiterhin im Rahmen eines Großeinsatzes vor Ort, um die Lage zu sichern und weitere Gefahren auszuschließen. Der Einsatzort befindet sich primär in der Bahnhofsstraße und nicht direkt am Hauptbahnhof. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion und zur Identität des verdächtigen Gegenstands dauern an.
© 2026 dts Nachrichtenagentur