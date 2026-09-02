Die Renk-Aktie gerät nach einer kräftigen Abwärtsbewegung zunehmend unter Druck. Mit einem Rückgang von rund -17% hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich eingetrübt. Damit rückt nun die Frage in den Fokus, ob der aktuelle Rücksetzer lediglich eine Korrektur darstellt oder sich der Abverkauf noch weiter fortsetzt. Chartanalyse zur Renk-Aktie Der Kurs der Renk-Aktie durchbrach den abfallenden Trendkanal vor einigen Wochen nach oben. Zunächst sah ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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