ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Der Zukauf sei damals suboptimal gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend anlässlich der Trennung vom Mainstream-Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln. Die Erwartungen habe es nie erfüllt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 18:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0038863350
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