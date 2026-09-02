NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Die Trennung vom Mainstream-Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln dürfte vergleichsweise wenig profitabel für die Schweizer sein, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch. Sie erwartet eine minimale Gewinnverwässerung./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 06:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 06:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0038863350
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