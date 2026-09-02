Berlin - Die SPD sieht sich im Wahlkampf für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Aufwind. Generalsekretär Tim Klüssendorf wertet die jüngsten Umfragewerte als Signal für einen erfolgreichen Wahlkampf der Partei.



"Wenn vor einigen Wochen noch darüber diskutiert worden ist, ob wir überhaupt die Fünf-Prozent-Hürde schaffen, und jetzt sind wir bei neun Prozent, dann ist das erst mal ein Signal, dass wir in den letzten Wochen unsere Hausaufgaben gemacht haben", sagte Klüssendorf den Sendern RTL und ntv. Von einem Erfolg wolle er dennoch nicht sprechen. Zunächst müsse das Wahlergebnis am Wochenende abgewartet werden. Es werde alles abzuwarten sein, welche Konsequenzen am Ende hinter einem Wahlergebnis stehen.



Den Anstieg führte Klüssendorf auf den Einsatz der Parteimitglieder vor Ort sowie Unterstützung aus dem ganzen Bundesgebiet zurück. Der Wahlkampf sei sehr, sehr gut geführt worden. Die Mitglieder vor Ort könnten mit einem gewissen Stolzgefühl sagen, sie hätten da echt alles hingelegt.





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