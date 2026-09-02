Mit dem im Dezember 2025 beschlossenen Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) sind die Verteilnetzbetreiber in Österreich verpflichtet, eigene Ausbaupläne zu erstellen und zu veröffentlichen. Die Frist bis zur ersten Veröffentlichung reicht noch 30 Tage. Der Bundesverband PV&B Austria hat daher nun die betroffenen 16 größten Netzbetreiber Österreichs angemahnt, die Verteilnetzentwicklungspläne (V-NEPs) zu einem brauchbaren Instrument für die Energiewende zu machen. Die Begutachtung der Entwürfe habe dabei gezeigt, dass wesentliche Informationen in den Plänen noch fehlen. So könnten sie nicht zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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