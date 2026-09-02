Zürich - Im Rahmen der Global Cyber Conference wurden am 1. September 2026 im Dolder Grand in Zürich die Swiss CISO Awards verliehen. Die Auszeichnungen werden vom Swiss Cyber Institute gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY Schweiz vergeben. Die Awards wurden in diesem Jahr zum vierten Mal verliehen. Sie würdigen herausragende Chief Information Security Officers (CISOs) und Cybersecurity-Verantwortliche, die mit innovativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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