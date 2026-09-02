Zürich - Die neuen Basel-III-Regeln könnten bei Rendite- und Projektfinanzierungen eine Milliardenlücke öffnen. Alternative Kapitalgeber wie Versicherungen können sie teilweise schliessen. Die seit Anfang 2025 geltenden Basel-III-Vorgaben verändern die Immobilienfinanzierung in der Schweiz. Eine von MoneyPark in Auftrag gegebene Masterarbeit am Institut für Finanzdienstleistungen Zug der Hochschule Luzern zeigt: Während selbstbewohntes Wohneigentum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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