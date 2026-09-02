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Cornerstone Robotics gibt strategische Partnerschaft mit Medtronic bekannt, um den weltweiten Zugang zu robotergestützter Chirurgie zu erweitern



02.09.2026 / 09:40 CET/CEST

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HONGKONG, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Cornerstone Robotics, ein innovatives Unternehmen für chirurgische Robotik mit Sitz in Hongkong, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Medtronic (NYSE: MDT), einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie, bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft wird Medtronic eine strategische Investition in Höhe von rund 700 Millionen US-Dollar in Cornerstone Robotics tätigen und erhält das Recht, das Sentire-Chirurgiesystem von Cornerstone Robotics in ausgewählten Märkten außerhalb der USA zu vertreiben, in denen das System zugelassen ist. Eine gemeinsame Vision: Die globale Versorgungslücke in der minimalinvasiven Medizin schließen Da die Verbreitung der robotergestützten Chirurgie weltweit noch im einstelligen Bereich liegt, besteht ein erhebliches Potenzial, fortschrittliche chirurgische Versorgung für mehr Patienten, Ärzte und Gesundheitssysteme rund um den Globus zugänglich zu machen. Um diesen Markt zu erschließen, sind sowohl kontinuierliche technische Innovationen als auch starke Fähigkeiten zur Marktskalierung erforderlich. Durch die Bündelung der Technologie von Cornerstone Robotics mit der umfassenden globalen Präsenz von Medtronic wollen die beiden Unternehmen hochwertigen robotergestützten Chirurgieverfahren weltweit für mehr Patienten zugänglich machen. Eine strategische Ausrichtung: Skalierung technologischer Lösungen, um mehr Patienten zu erreichen Cornerstone Robotics hat durch seine hauseigene Full-Stack-Forschung und -Entwicklung sowie sein vertikal integriertes Geschäftsmodell eine starke strategische Grundlage geschaffen. Durch die eigenständige Entwicklung seiner Kernhardware, der Steuerungssoftware, fortschrittlicher Algorithmen sowie proprietärer Bildgebungs- und Energieplattformen behält Cornerstone Robotics erhebliche Kontrolle über die Produktintegration, die Qualität und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette. Dies untermauert die außergewöhnliche Stabilität und die präzise Leistung des Sentire-Chirurgiesystems in anspruchsvollen klinischen Umgebungen. 2024 erhielt das Sentire-Chirurgiesystem von Cornerstone Robotics die Zulassung der National Medical Products Administration in China. Im Mai 2026 erhielt das Sentire-Chirurgiesystem die CE-Kennzeichnung in der Europäischen Union sowie die Zulassung der Health Sciences Authority in Singapur; beide gelten für minimalinvasive allgemeine, gynäkologische, thoraxchirurgische und urologische Eingriffe. "Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um den Zugang zu robotergestützter Chirurgie weltweit voranzubringen", sagte Professor Kwok Wai Samuel AU, Gründer und CEO von Cornerstone Robotics. "Es besteht nach wie vor eine erhebliche Lücke zwischen der wachsenden Nachfrage nach minimalinvasiver Chirurgie und der Verfügbarkeit robotergestützter Operationstechnologien. Bei Cornerstone Robotics haben wir durch umfassende interne Forschung und Entwicklung sowie vertikale Integration ein starkes Fundament geschaffen, das es uns ermöglicht, die Kerntechnologien der Operationsrobotik kontinuierlich weiterzuentwickeln. Unsere Partnerschaft mit Medtronic versetzt uns in die Lage, unsere Arbeit weiter zu beschleunigen und auszuweiten, um die Vorteile der robotergestützten Chirurgie mehr Chirurgen und Patienten weltweit zugänglich zu machen." "Diese Investitions- und Vertriebsvereinbarung stärkt die Fähigkeit von Medtronic, den Zugang zur minimalinvasiven Chirurgie für mehr Patienten weltweit weiter auszubauen. Wir freuen uns, mehr Auswahl im Bereich der Robotik bieten zu können, und Sentire ist eine starke Ergänzung zu unserer Hugo-Plattform", sagte Matt Anderson, Senior Vice President und President des Geschäftsbereichs Surgical bei Medtronic. Die Partnerschaft markiert einen bedeutenden Meilenstein für beide Unternehmen, um gemeinsam ihre gemeinsame Mission voranzutreiben, die robotergestützte Chirurgie weltweit zugänglicher zu machen. Berater Kirkland & Ellis und Global Law Office fungieren als Rechtsberater von Cornerstone Robotics. Morgan Stanley & Co. LLC fungiert als exklusiver Finanzberater für Medtronic, und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP fungiert als leitender Rechtsberater. Informationen zu Cornerstone Robotics Cornerstone Robotics wurde in Hongkong gegründet und hat dort seinen Hauptsitz. Das Unternehmen ist ein innovativer Anbieter von Operationsrobotik, der von der Vision angetrieben wird, medizinische Innovationen für eine gesündere Welt voranzutreiben. Wir verbessern die chirurgische Versorgung mit modernsten Robotersystemen, die eine hochwertige Gesundheitsversorgung weltweit zugänglicher und effizienter machen. Mit drei globalen Forschungs- und Entwicklungszentren und sechs Geschäftsstandorten weltweit hat Cornerstone Robotics eine 30.000 Quadratmeter große Produktionsstätte in China errichtet. Unser vollständig intern entwickeltes Sentire-Chirurgiesystem hat klinische Studien in verschiedenen Fachbereichen durchlaufen und die Marktzulassung in China, der Europäischen Union sowie in Singapur erhalten, wodurch es weltweit zu einer hochwertigen chirurgischen Versorgung beiträgt. Weitere Informationen finden Sie unter https://en.csrbtx.com/ . Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn. Informationen zu Medtronic Kühnes Denken. Mutigere Aktionen. Wir sind Medtronic. Medtronic plc mit Hauptsitz in Galway, Irland, ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie, das sich mutig den schwierigsten Gesundheitsproblemen der Menschheit stellt, indem es Lösungen sucht und findet. Unsere Mission - Schmerzen zu lindern, die Gesundheit wiederherzustellen und das Leben zu verlängern - vereint ein globales Team von mehr als 95.000 engagierten Mitarbeitern in über 150 Ländern. Unsere Technologien und Therapien dienen der Behandlung von 70 Krankheiten und umfassen Herzgeräte, chirurgische Robotik, Insulinpumpen, chirurgische Instrumente, Patientenüberwachungssysteme und vieles mehr. Angetrieben von unserem breit gefächerten Wissen, unserer unstillbaren Neugier und unserem Wunsch, all jenen zu helfen, die Hilfe benötigen, liefern wir innovative Technologien, die das Leben von zwei Menschen jede Sekunde, jede Stunde, jeden Tag verändern. Erwarten Sie mehr von uns, denn wir ermöglichen eine erkenntnisorientierte Pflege, Erfahrungen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, und bessere Ergebnisse für unsere Welt. Bei allem, was wir tun, streben wir nach dem Außergewöhnlichen. Weitere Informationen zu Medtronic finden Sie unter www.Medtronic.com . 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