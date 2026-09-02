Bayer AG: Strategische Expansion in Asien durch jüngste Zulassungserfolge

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 48 2027/06: Basiswert BayerDU7MJWQuelle: DZ BANK: Geld 02.09. 10:03:37, Brief 02.09. 10:03:37
41,75 EUR 41,76 EUR 0,29% Basiswertkurs: 48,720 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra, 09:50:59 Max Rendite 14,92% Discount in % 14,30% Abstand zum Cap in % -1,52% Max Rendite in % p.a. 18,70% p.a. Cap 48,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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