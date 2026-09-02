Bayer AG: Strategische Expansion in Asien durch jüngste Zulassungserfolge

Der Fokus von Bayer auf zielgerichtete Therapien treibt das Wachstum im asiatischen Raum an. Im August erfolgten in Japan die Zulassung für das Lungenkrebsmedikament Hyrnuo sowie der Zulassungsantrag für Kerendia bei Nierenerkrankungen. Die Fortschritte der Pharma-Sparte bilden eine wesentliche Basis, um strukturelle Altlasten finanziell abzufedern.

Fokus auf Spezialmedikamente als strategischer Hebel

Das Geschäftsmodell von Bayer im Pharmasegment durchläuft eine Transformation hin zu zielgerichteten Therapien in der Onkologie und Kardiologie. Diese Nischenmärkte erlauben eine vorteilhafte Preisgestaltung und sichern entsprechende Margen. Die adressierten Wachstumstrends liegen in der personalisierten Medizin und der Erschließung demografisch geprägter Gesundheitsmärkte außerhalb der USA. Dieser strategische Schwenk bietet eine Basis, die strukturellen Herausforderungen des Konzerns, wie bestehende Rechtsstreitigkeiten und die Nettoverschuldung, neu zu bewerten.

Im 2. Quartal 2026 stieg der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz um 2,2 % auf 10,872 Mrd. Euro, während das bereinigte operative Ergebnis um 1,9 % auf 2,144 Mrd. Euro wuchs. Diese finanzielle Entwicklung stützt sich maßgeblich auf die Division Crop Science, die im abgelaufenen Quartal durch ein spürbares Umsatzplus und gesenkte Herstellungskosten einen deutlichen Ergebniszuwachs verzeichnete. Gleichzeitig leistete die Pharmasparte mit einem leichten Umsatzwachstum einen stabilisierenden Beitrag zum Gesamtkonzern. Vorstandsvorsitzender Bill Anderson ordnete die Quartalszahlen bei der Vorlage des Halbjahresberichts ein: "Operativ sind wir auf einem guten Weg, unsere Jahresziele zu erreichen. Dabei sind alle drei Divisionen auf Kurs." Diese Entwicklung gibt dem Management den finanziellen Spielraum, um parallel in den strategisch wichtigen Umbau der klinischen Pipeline zu investieren.

Regulatorische Fortschritte im japanischen Marktumfeld

Aus der Unternehmensperspektive ist Japan als einer der größten Gesundheitsmärkte weltweit ein zentraler Fokus für das künftige Umsatzwachstum. Die Entscheidungen der dortigen Behörden geben einen direkten Einblick in die Leistungsfähigkeit und Verwertbarkeit der klinischen Pipeline. Im August konnte der Konzern gleich zwei regulatorische Meilensteine bei den lokalen Gesundheitsbehörden verbuchen. Diese Entwicklungen sind für die langfristige Profitabilität essenziell, da sie eine unmittelbare kommerzielle Anwendung der getätigten Forschungsinvestitionen ermöglichen.

Meilensteine in der Onkologie und Nephrologie

Am 24. August erteilte das japanische Gesundheitsministerium die Marktzulassung für das Medikament Hyrnuo, medizinisch Sevabertinib. Dieses Präparat dient als Therapie für Patienten mit HER2-Mutations-positivem, inoperablem oder rezidivierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Wenige Tage später, am 28. August, reichte das Unternehmen in Japan zudem einen Zulassungsantrag für Kerendia ein. Der Wirkstoff Finerenon soll künftig auch bei Patienten mit nicht-diabetischer chronischer Nierenerkrankung eingesetzt werden. Basis für diesen Schritt waren klinische Daten, die eine Reduktion der Proteinurie um 41 % belegten.

Langfristige Perspektiven für die klinische Pipeline

Diese Erweiterung der Anwendungsgebiete verdeutlicht den Ansatz des Unternehmens, den Lebenszyklus eigener Medikamente umfassend auszuschöpfen. Christian Rommel, Leiter der Forschung und Entwicklung in der Pharma-Division, ordnete die jüngsten Bemühungen sachlich ein: Diese Einreichung in Japan markiere einen wichtigen Schritt, um die Optionen für Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen zu erweitern. Anleger werden in den kommenden Quartalen die Erstattungsentscheidungen der Behörden genau beobachten. Reale Patientendaten werden künftig als Indikator dafür dienen, inwiefern diese Medikamente das Wachstum des Pharmasektors nach den regulatorischen Erstzulassungen stützen.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Bayer AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Bayer AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU7MJW, das am 25.06.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Bayer AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 48,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Bayer AG an der maßgeblichen Börse am 18.06.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 48,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 25.06.2027 haben und davon ausgehen, dass die Bayer AG am 18.06.2027 auf oder über 48,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 01.09.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK AG