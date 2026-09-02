Zürich - Der US-Vermögensverwalter Blue Owl Capital baut seine Präsenz in Europa aus und eröffnet ein Büro in Zürich. Es ist der erste eigene Standort des auf alternative Anlagen spezialisierten Unternehmens in der Schweiz. Geleitet wird das Zürcher Büro von Philippe Benedetti, wie Blue Owl am Mittwoch mitteilte. Er wechselt von Schroders, wo er seit 2021 institutionelle Kunden und Finanzintermediäre in der Schweiz betreute. Zuvor war Benedetti unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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