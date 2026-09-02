Die Infineon-Aktie hat in den vergangenen Monaten ordentlich Federn gelassen. Vom Hoch bei knapp 89 € ging es bis auf rund 55 € zurück. Ausgerechnet dort trifft der Kurs jetzt auf eine wichtige Zone. Operativ läuft es gleichzeitig deutlich besser, vor allem das Geschäft rund um KI-Rechenzentren wächst kräftig. KI sorgt bei Infineon weiter für Wachstum Bei den letzten Quartalszahlen Anfang August konnte Infineon erstmal ordentlich liefern. Der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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