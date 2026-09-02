Elon Musk tauscht mehrere Verantwortliche für die KI-Rechenzentren von SpaceX aus und versetzt erfahrene Manager aus dem Raketen- und Starlink-Geschäft in die Sparte. Die Personalrochade wirkt zunächst wie eine interne Angelegenheit. Tatsächlich berührt sie jedoch den wichtigsten Teil der SpaceX-Wachstumsstory: Bis Ende 2027 soll die Rechenleistung auf bis zu 10 Gigawatt steigen. Bei einem Aktienkurs von 142,23 US$ müssen Anleger deshalb genau beobachten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de