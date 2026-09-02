DJ Britische Wettbewerbsaufsicht prüft Eons Übernahme von Ovo Energy

Von Ian Walker

DOW JONES--Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) hat nach eigenen Aussagen eine Untersuchung der geplanten Übernahme von Ovo Energy durch Eon eingeleitet. Damit soll geprüft werden, ob der Wettbewerb auf ihren Märkten verringert wird.

Die CMA teilte am Mittwoch mit, sie leite die Untersuchung ein, um zu prüfen, ob die Transaktion "zu einer erheblichen Verringerung des Wettbewerbs auf einem oder mehreren Märkten für Waren oder Dienstleistungen in Großbritannien führen" würde. Für ihre erste Entscheidung hat sie eine Frist bis zum 28. Oktober gesetzt.

Im Rahmen ihrer Informationsbeschaffung hat die CMA am 8. Juli interessierte Parteien zur Stellungnahme aufgefordert. Zu diesem Zeitpunkt teilte sie jedoch mit, sie habe noch keine formelle Untersuchung der Transaktion eingeleitet.

Eon hat im Mai bekanntgegeben, den Konkurrenten Ovo Energy für eine nicht genannte Summe zu erwerben.

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September 02, 2026 04:42 ET (08:42 GMT)

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