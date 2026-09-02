FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.09.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 85 (90) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS GB GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 190 (260) PENCE - BERENBERG CUTS MITIE GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 219 (230) PENCE - BERENBERG RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 200 (150) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS PEARSON TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1345 PENCE - EXANE BNP CUTS RECKITT TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 5800 PENCE - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 600 (590) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 127 (125) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 770 (730) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ONESAVINGS BANK PRICE TARGET TO 720 (700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PARAGON BANKING PRICE TARGET TO 1070 (1000) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS BARCLAYS TO 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES NATWEST TO 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 5600 (5750) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 620 (570) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'BUY' - PRICE TARGET 188 USD
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