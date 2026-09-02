Die Next2Sun AG plant für ihre Aktien, die sie aktuell ausgibt, keinen Börsenhandel. Damit haben Zeichnende wenig Möglichkeiten, die Papiere kurzfristig zu liquidieren. Die derzeit laufende Aktienemission der Next2Sun AG wird mittelfristig nicht dazu führen, dass Zeichnende die Papiere an einer regulierten Börse werden handeln können. Das geht aus dem Wertpapier-Informationsblatt hervor, das das Unternehmen im Rahmen der Emission vorgelegt hat. Demnach ist "eine Einbeziehung der angebotenen Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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