München - Angesichts der jüngsten mutmaßlichen Attacken russischer Geheimdienste in Deutschland warnt der Sicherheitsexperte Konstantinos Tsetsos von der Universität der Bundeswehr München vor einer Schwemme sogenannter Wegwerfagenten. "Aus meiner Sicht gibt es in Europa mehrere Tausend aktive und zukünftig willige Wegwerfagenten", sagte er RTL und dem "Stern".



Wegwerfagenten sind Amateurspione, die keine reguläre Ausbildung zum Agenten haben. Oft sind es Kleinkriminelle, die sich im Internet für kleines Geld anwerben lassen. Laut Tsetsos setze Russland sie vor allem für drei Ziele ein: um Personen oder Orte auszuspähen, für Sabotageakte wie Brandstiftungen und für Desinformation, die die deutsche Politik und die Bundesregierung diskreditieren soll.



Erst am Dienstag hatten Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Außenminister Johann Wadephul (CDU) Russland für den Drohnen-Vorfall am 4. August am Flughafen Leipzig/Halle verantwortlich gemacht. Zudem spreche bei der Ausführung des offenbar geplanten Anschlags vieles für Täter aus dem "Bereich von Low-Level-Agenten", so Dobrindt. Auch den mutmaßlichen Mordkomplott gegen den deutschen Rüstungsmanager Stefan Thumann, CEO von Donaustahl, haben nach Ansicht des Generalbundesanwalts Wegwerfagenten vorbereitet.



Tsetsos ist Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München. Er betreibt Zukunftsforschung mit Schwerpunkt Sicherheitspolitik und berät das Bundesverteidigungsministerium.





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