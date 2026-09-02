München (ots) -Die Neuheiten von Bosch verbinden durchdachte Funktionen mit langanhaltender Qualität - vom Keller bis zum Dach.Alltag bedeutet oft Termine, Putzen, Waschen, gesunde Ernährung und individuelle Wünsche der ganzen Familie unter einen Hut zu bringen - eine echte Herausforderung. Bosch zeigt auf der IFA, wie Hausgeräte in genau diese Realität passen und mit einfachen Lösungen einen echten Mehrwert schaffen: zuverlässig, durchdacht und mit langanhaltender Qualität. In der Bosch Factory of Quality werden auf der Messe Produkte präsentiert, die im Alltag entlasten, gute Ergebnisse liefern und Konsumentenbedürfnisse ernst nehmen - im gesamten Zuhause, vom Keller bis zum Dach.Mehr Platz für VorräteDer neue freistehende Gefrierschrank gibt Vorratslagerung im Alltag mehr Raum. Das Flex-Door-Konzept erschließt erstmals die Tür als nutzbaren Stauraum: Türfächer lassen sich individuell umpositionieren, sodass Gefriergut jeder Größe seinen Platz findet. Das Ergebnis ist mehr nutzbares Volumen bei handelsüblichen Außenmaßen. Das bedeutet mehr Platz für Vorräte, mehr Flexibilität im Alltag und eine bessere Ordnung, ohne einen Zentimeter mehr Stellfläche zu brauchen.Die Küche als Mittelpunkt des AlltagsBosch erweitert seine Air-Fryer-Range um drei Modelle. Die neue Serie 2 ist das kompakte Einstiegsmodell für kleine Küchen: Vier Liter Fassungsvermögen, eine längliche Schublade, die gerade für Spargelstangen ideal ist. Wer mehr Volumen braucht, findet dies im Double Stack in zwei übereinander angeordneten Schubladen. Mit 12 Litern Fassungsvermögen gehört er zu den größten Air Fryern am Markt. Außerdem neu im Sortiment: Der Air Fryer Serie 4 Double Drawer bietet nebeneinander zwei unabhängige 4,5-Liter-Schubladen, der Double Flex eine 10-Liter-Schublade, die sich bei Bedarf in zwei Kochzonen aufteilen lässt.Neu in der Küche ist auch die HomeCafé Serie 4 - die erste halbautomatische Siebträgermaschine von Bosch. Das integrierte Mahlwerk mahlt Bohnen auf Knopfdruck frisch, 30 Mahlgradeinstellungen und fünf Dosiervorgaben geben volle Kontrolle über das Aroma und machen damit den Morgenkaffee oder den Cappuccino am Nachmittag zu einem besonderen Erlebnis. Ergänzt wird das Küchenportfolio durch die Weiterentwicklung der Green Collection: Die Produktlinie umfasst jetzt neben Kühl-Gefrier-Kombinationen auch Öfen. Bei den Backöfen der Green Collection werden Produktionsmaterialien genutzt, die im Vergleich zu Standardmodellen einen um 20 Prozent geringeren CO2-Fußabdruck aufweisen¹.Saubere Wohnräume in einem DurchgangEin sauberes Zuhause kostet Zeit - gerade mit Kindern oder Haustieren, und oft dann, wenn ohnehin schon genug los ist. Der Bosch Nass-Trockensauger OneFlow unterstützt bei genau dieser Herausforderung. Er kombiniert Saugen und Wischen in einem einzigen Arbeitsschritt. Mit einer Akkuladung reinigt er bis zu 150 m² Bodenfläche - zuverlässig auch bei eingetrocknetem Schmutz oder verschütteten Flüssigkeiten. Schmutz landet direkt im getrennten Schmutzwassertank. Die patentierte MicroClean Technologie erkennt und entfernt dabei auch nicht sichtbare Schmutzpartikel. Die Wischrolle reinigt sich auf Knopfdruck selbst - ein Tritt auf die Selbstreinigungstaste genügt, um sie in der Servicestation hygienisch zu reinigen und zu trocknen.Wäschepflege leicht gemachtMinimaler Aufwand, maximale Zufriedenheit: dafür steht der neue Waschtrockner der Serie 8 mit Wärmepumpentechnologie. Mit einer Wassereinsparung von bis zu 20 Litern² und einer Energieeinsparung von 55 Prozent³ im Vergleich zu herkömmlichen Waschtrocknern mit Kondensatortechnik leistet die Wärmepumpentechnologie im neuen Modell von Bosch einen wesentlichen Beitrag zur Schonung natürlicher Ressourcen. Das Ergebnis ist eine beeindruckende Energieeffizienzklasse A-20 % beim Waschen und EEK A beim Trocknen. Zudem ist er mit einem selbstreinigenden Kondensator ausgestattet und reduziert so den Wartungsaufwand.Neben diesen Highlights präsentiert Bosch auf der IFA viele weitere innovative Geräte, die dabei helfen, den Herausforderungen des Alltags entspannt zu begegnen.---¹ Im Vergleich zu einem vergleichbaren Bosch-Backofen mit herkömmlichen Produktionsmaterialien (HBG7764B1). Berechnung des CO2-Fußabdrucks der Produktionsmaterialien (ohne Verpackung) gemäß ISO 14067. Die durch Reduktionsprojekte der Lieferanten im Rahmen der Produktionsprozesse erzielten CO2-Einsparungen werden den jeweils gelieferten Mengen zugeordnet. In unserer Produktion wird das CO2-reduzierte Material teilweise mit konventionellem Material vermischt, wird jedoch durch Berechnung mittels Massenbilanzierung gemäß ISO 22095-2 dem Backofen der Bosch Green Collection zugeordnet. Dies bedeutet, dass ein massenbilanziertes Produkt rein physikalisch auch weniger oder keine CO2-reduzierten Materialien enthalten kann. Verifiziert und bestätigt durch den TÜV Rheinland.² Wassereinsparung eines Bosch Waschtrockners mit Wärmepumpentechnologie (WLB244040) mit 53 l (Wasserverbrauch pro Zyklus gemäß Verordnung (EU) 2019/2014) im Vergleich zu einem herkömmlichen Waschtrockner (WNV254A40) mit 75 l (Wasserverbrauch, ebenfalls für den Vergleich gemäß Verordnung (EU) 2019/2014).³ Energieeinsparungen eines Bosch Waschtrockners mit Wärmepumpentechnologie (WLB244040) mit 136 kWH (Energieverbrauch pro 100 Zyklen gemäß Verordnung (EU) 2019/2014) im Vergleich zu einem herkömmlichen Waschtrockner (WNC254A40) mit 305 kWh (Energieverbrauch, ebenfalls für den Vergleich gemäß Verordnung (EU) 2019/2014).Pressekontakt:Franziska KnöckelmannKleine HausgeräteTelefon: +49 89 4590 4919E-Mail: presse.bosch@bshg.comAlex KostnerGroße HausgeräteTelefon: +49 89 4590 2579E-Mail: presse.bosch@bshg.comOriginal-Content von: BSH Hausgeräte GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51217/6344256