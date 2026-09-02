Unterhaching (ots) -- Mars, Incorporated hat die absoluten Treibhausgasemissionen entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette weltweit um 6,4 % reduziert - die bisher größte Reduktion innerhalb eines einzigen Jahres. Damit konnte das Unternehmen seine globalen Emissionen im Vergleich zum Basisjahr 2015 insgesamt um 16,9 % senken, während es gleichzeitig sein weltweites Geschäft um rund 75 % ausbaute.- Im Jahr 2025 erreichte Mars sein globales wissenschaftlich fundiertes Klimaziel (Science Based Target) zur Reduzierung von Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasen mit einer Verringerung um 42,6 % im Vergleich zu 2015.Mars, Incorporated hat seinen globalen Nachhaltigkeitsbericht "Sustainable in a Generation" für das Jahr 2025 veröffentlicht, der die kontinuierlichen Fortschritte des Unternehmens bei seinen Nachhaltigkeitsinitiativen aufzeigt. Gemeinsam mit den umfassenden Maßnahmen zur Dekarbonisierung der direkten Betriebsabläufe trugen diese Fortschritte dazu bei, die weltweiten Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Basisjahr 2015 um 42,6 % zu senken. Zudem unterstützten sie eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen des Unternehmens entlang der gesamten Wertschöpfungskette (Scope-1, -2 und -3-Emissionen) im Jahr 2025 um global 6,4 %. Damit stieg die kumulierte absolute Emissionsreduktion des Unternehmens mit Marken wie M&M'S, Extra, Ben's Original oder Sheba auf weltweit 16,9 % gegenüber dem Basisjahr 2015, während das Geschäft im gleichen Zeitraum um rund 75 % gewachsen ist¹.Poul Weihrauch, CEO von Mars, Incorporated, erklärt: "Nachhaltigkeit ist von zentraler Bedeutung für unser Wachstum und unseren Erfolg - nicht nur, weil es das Richtige für die Umwelt ist, sondern weil es der einzige Weg ist, die Resilienz entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette zu stärken. Im Jahr 2025 konnten wir weitere bedeutende Fortschritte erzielen. Ich bin stolz auf unsere kontinuierlichen Anstrengungen, ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen und unsere Mitarbeitenden und Gemeinschaften zu unterstützen, während wir weiter an einer widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Zukunft für alle arbeiten."Mars hat seine weltweiten Projekte für eine klimafreundlichere Landwirtschaft weiter ausgebaut und das Portfolio auf rund 77 Initiativen in 26 Ländern ausgeweitet, die sich über 12 Anbaukulturen erstrecken. Zu den wichtigsten Beispielen gehören:- Schutz der Erdnuss: Mars, Incorporated hat über einen Zeitraum von fünf Jahren rund 5,2 Millionen US-Dollar in eine Initiative zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Nutzpflanzen investiert, um dürre- und krankheitsresistentere Erdnusssorten zu entwickeln und Landwirt*innen bei der Anpassung an unvorhersehbare Wetterereignisse zu unterstützen.- Nachhaltiger Reisanbau ("Raising Rice Right"): Mars investiert zwischen 2020 und 2030 rund 20 Millionen US-Dollar, um klimafreundlichere landwirtschaftliche Praktiken im Reisanbau zu fördern, die Ausbildung und Resilienz von Landwirt*innen zu stärken und die branchenweite Zusammenarbeit voranzutreiben.- Starke Partnerschaft für regenerative Landwirtschaft: Mars, PepsiCo und ADM haben gemeinsam ein Programm für regenerative Landwirtschaft in Polen ins Leben gerufen, das 24 Landwirt*innen bei der Einführung nachhaltigerer Praktiken auf einer Fläche von mehr als 5.450 Hektar unterstützt. Mars fördert dabei die Regenerativität des Weizenanbaus auf 3.450 Hektar für Marken wie WHISKAS und PEDIGREE, um die Bodengesundheit zu verbessern, die Artenvielfalt zu fördern und die langfristige Klimaresilienz zu stärken.Auch in Deutschland investiert Mars gezielt in Maßnahmen für eine klimafreundlichere und nachhaltigere Zukunft. Dazu gehören:- Ausbau der elektrischen Transportflotte: Die Mars GmbH treibt die Elektrifizierung ihrer Logistik konsequent voran. Bis Ende 2025 integrierte das Unternehmen gemeinsam mit dem langjährigen Partner Rigterink Logistikgruppe fünf neue Mercedes-Benz eActros 600 in die deutsche Flotte, was abhängig von den gefahrenen Kilometern jährlich bis zu 280 Tonnen CO2 einsparen kann. Zudem erweitert die Kooperation mit dem schwedischen Frachttechnologieunternehmen Einride den Radius durch sechs zusätzliche eActros 600 auf den deutsch-niederländischen Lieferrouten, wodurch jährlich 1.860 Tonnen CO2 über eine Fahrtstrecke von rund 760.000 Kilometern eingespart werden. Bis 2030 sollen für Mars in ganz Europa insgesamt 300 elektrische Lkw unterwegs sein. Das Unternehmen rechnet mit einer jährlichen Reduktion der CO2-Emissionen um 20.000 Tonnen - das entspricht etwa zehn Prozent der Treibhausgasemissionen in der europäischen Mars Logistik².- "Zusammen.Halt"-Initiative für mehr gesellschaftliche Verbindung: Um der Herausforderung von Einsamkeit in der Gesellschaft aktiv zu begegnen, stärkt Mars das soziale Miteinander im Umfeld seines Standorts im Großraum München. Im Rahmen der Initiative "Zusammen.Halt" fördert die Mars Wrigley Foundation zwei zukunftsweisende Münchener Projekte mit insgesamt 100.000 US-Dollar. Die Unterstützung fließt in den interkulturellen Begegnungsraum des Vereins "Über den Tellerrand kochen München e. V." sowie in den barrierefreien Kunst- und Begegnungsort "FLUX" an der Pinakothek der Moderne in München. Beide Initiativen schaffen einladende Orte der Begegnung, die Vielfalt und den sozialen Zusammenhalt fördern.- Vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien in der europäischen Süßwarenproduktion: Als Meilenstein auf dem Weg zu Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 stehen für den Betrieb aller zehn Mars Wrigley Produktionsstandorte in Europa - einschließlich des Standorts Viersen in Deutschland - vollständig erneuerbare Energien zur Verfügung³. Neben Investitionen zur Reduzierung und Umstellung des Energieverbrauchs hat Mars, Incorporated Herkunftsnachweise (Guarantees of Origin (GO)-Zertifikate) für den verbleibenden Bedarf an erneuerbarem Strom sowie Biomethan erworben, die dem Verbrauch von Strom und Erdgas in den direkten Süßwaren-Produktionsprozessen in Europa entsprechen. Die zehn Fabriken produzieren jährlich rund 900.000 Tonnen einiger der beliebtesten Marken Europas, darunter SNICKERS, TWIX und ORBIT/EXTRA. Dieser Schritt ist Teil der umfassenden Investitionen in das europäische Produktionsnetzwerk von Mars, Incorporated, darunter 1,5 Milliarden Euro in den vergangenen fünf Jahren.Carsten Simon, Geschäftsführer Mars Wrigley DACH, ergänzt: "Mars leistet in Deutschland mit konkreten Projekten und dem großartigen Einsatz unserer Mitarbeitenden und Partner einen wichtigen Beitrag zu unseren globalen Fortschritten. Dazu gehören 2025 die vollständige Umstellung unserer europäischen Süßwarenfabriken auf erneuerbare Energien sowie Investitionen in nachhaltigere Logistiksysteme. Zudem stärken wir durch die Förderung von Begegnungsstätten im Rahmen unseres Social-Impact-Engagements gezielt lokale Communities. Diese Beispiele zeigen, dass der Einsatz für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung im Zentrum unseres Handelns stehen. Wir konzentrieren uns auch weiterhin darauf, Ambitionen in messbare Fortschritte entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette zu verwandeln. Um jedoch eine Wirkung in großem Maßstab zu erzielen, bedarf es der engen Zusammenarbeit von Industrie, Lieferant*innen, Regierungen, NGOs und lokalen Gemeinschaften."Nachhaltigkeitsbericht "Sustainable in a Generation Report"Den vollständigen "Sustainable in a Generation Report 2025" finden Sie unter: 2025 Sustainable in a Generation Report | Mars Global (https://www.mars.com/sustainability-plan/sustainability-report-progress)Dort erfahren Sie mehr darüber, wie Mars Nachhaltigkeit durch wissenschaftlich fundierte und wirtschaftlich disziplinierte Entscheidungen vorantreibt und gleichzeitig einen strengen Ansatz bei der Berichterstattung und Unternehmensführung verfolgt.Erfahren Sie zudem mehr über unseren Weg zu Netto-Null-Emissionen auf https://deu.mars.com/klimaziele.¹ Mars, Incorporated hat sich zum Ziel gesetzt, seine Treibhausgasemissionen global bis 2030 um 50 % und bis 2050 um 80 % zu reduzieren (Vergleich zu Basisjahr 2015). In 2050 wird die verbleibende Menge an Treibhausgasen durch hochwertige Emissionsgutschriften ausgeglichen, um Netto-Null entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen.² Bis 2030 Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Logistik Bereich um zehn Prozent im Vergleich zum Basisjahr 2022.³ Diese Umstellung bezieht sich auf erneuerbaren Strom und den direkten Gasverbrauch durch marktbasierte Zertifikate in den jeweiligen Ländern. Die Zertifikate werden nach europäischen Standards ausgestellt und jährlich entsprechend unserem Verbrauch entwertet. Sie stehen für die Menge an erneuerbarer Energie, die unserem Verbrauch entspricht, und nicht für die direkte physische Versorgung der Standorte. Die Abdeckung durch erneuerbare Energien gilt für die Laufzeit der aktuellen Verträge und wird jährlich überprüft.***Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated, einem in mehr als 80 Ländern weltweit tätigen Markenartikelhersteller. 2024 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten für die Geschäftsbereiche Mars Wrigley, Mars Pet Nutrition, Royal Canin und Mars Food & Nutrition beschäftigt das Unternehmen aktuell etwa 2.200 Mitarbeitende aus über 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her.Weltbekannte Marken wie WHISKAS, PEDIGREE, SHEBA, CESAR, PERFECT FIT, KITEKAT, FROLIC, DREAMIES, CATSAN und ROYAL CANIN gehören zu Mars Petcare. Im Bereich Mars Wrigley sind es unter anderem die Marken M&M'S, SNICKERS, TWIX und CELEBRATIONS sowie WRIGLEY'S EXTRA und AIRWAVES. Für den Geschäftsbereich Mars Food & Nutrition stehen Marken wie BEN'S ORIGINAL, MIRÁCOLI und EBLY. Mars ist stolz auf die Auszeichnungen als Top-Arbeitgeber. So wurde Mars 2025 erneut als "kununu Top Company" ausgezeichnet. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz 'Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln'. Daher investiert Mars in den kommenden Jahren mehrere Milliarden US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden, daraus unter anderem 1 Milliarde US-Dollar in eine nachhaltigere Kakaolieferkette sowie 1 Milliarde US-Dollar zur Erreichung der Netto-Null Treibhausgas-Emissionen bis 2050. Lesen Sie hier (https://www.mars.com/de-de/news-and-stories/articles/klimaziele) mehr zu unseren Klimazielen.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de.Folgen Sie uns auf linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/.Pressekontakt:Mars GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitKarolin KöhlerT: +49 89 66 510 206E: presse@mars.deOriginal-Content von: Mars GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161463/6344255