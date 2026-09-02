Hannover (ots) -- enercity holt mit VOIS (Vodafone Intelligent Solutions) internationale KI- und Digitalisierungsexpertise an Bord- Aurélie Alemany, enercity CEO: "Die digitale Transformation ist Voraussetzung für den Erfolg der Energiewende"- Kooperation verbindet internationale Technologiekompetenz mit BranchenwissenDie Energiewirtschaft wird immer komplexer: Märkte verändern sich schneller, regulatorische Anforderungen steigen und Kund:innen erwarten digitale, einfache Services. enercity setzt bereits heute erfolgreich auf Künstliche Intelligenz (KI), Datenanalysen und digitale Technologien, um Prozesse zu optimieren und die Energiewende voranzutreiben. Gemeinsam mit VOIS und LYNQTECH soll dieser Weg nun konsequent weiterentwickelt werden. Ziel der Zusammenarbeit ist es, bestehende KI- und Datenkompetenzen auf die nächste Stufe zu heben.Künstliche Intelligenz ist für Energieversorger ein zentrales Instrument für Flexibilität, um Entscheidungen zu verbessern, Prozesse effizienter zu gestalten und digitale Services weiterzuentwickeln. Für enercity hängt die erfolgreiche Nutzung von KI dabei maßgeblich von einer sicheren, resilienten und skalierbaren Technologieumgebung ab.Gemeinsam die Grundlagen für skalierbare KI schaffenVOIS bringt internationale Expertise in den Bereichen Daten, Technologie und digitale Transformation ein und arbeitet eng mit LYNQTECH zusammen. LYNQTECH ist der Digitalisierungspartner sowie eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von enercity, die die Zusammenarbeit steuert und die Anbindung an die bestehende Systemlandschaft verantwortet. Die Kooperation stärkt zugleich die wachsende Kompetenz von VOIS im Energiesektor, indem globale Fähigkeiten mit tiefgehendem Branchenwissen kombiniert werden, um Energieversorger bei ihrer Transformation im großen Maßstab zu unterstützen.Chris Meads, Chief Commercial Officer, VOIS: "Die Unternehmen, die in den kommenden zehn Jahren bei KI führend sein werden, sind jene, die bereits heute in die Grundlagen investieren, die für eine erfolgreiche Skalierung notwendig sind. Im Energiesektor bedeutet das, vertrauenswürdige Daten, moderne Technologieplattformen und fundierte Branchenexpertise miteinander zu verbinden, um echten geschäftlichen Mehrwert zu schaffen. Wir freuen uns darauf, enercity gemeinsam mit LYNQTECH bei der Umsetzung ihrer KI-Ambitionen zu unterstützen und Innovationen in der Branche voranzutreiben."Aurélie Alemany, Chief Executive Officer, enercity AG: "Die digitale Transformation ist Voraussetzung für den Erfolg der Energiewende. Wer die Energieversorgung von morgen ökonomisch und nachhaltig gestalten will, muss Daten, Technologie und Fachwissen intelligent zusammenbringen. Die Zusammenarbeit mit VOIS unterstützt uns dabei, die Chancen von Künstlicher Intelligenz noch gezielter einzusetzen, um Flexibilität für eine bezahlbare Energiewende anzubieten, unsere dezentralen Anlagen mit digitalen Netzen und das Trading zu verzahnen sowie unsere Prozesse für unsere Kund:innen zu optimieren. Damit stärken wir unsere Innovationskraft und sorgen für mehr Effizienz bei der Energiewende."Florian Riedl, Chief Digital Officer, enercity AG: "enercity gibt es seit über 200 Jahren. Wer über Generationen Verantwortung für kritische Infrastruktur übernimmt, denkt langfristig und sucht Partner:innen, auf die man sich verlassen kann. Genau diese Beständigkeit erleben wir bei VOIS. Wir setzen auf einen Dienstleister, der Exzellenz aus einem weltweiten Geschäft mitbringt."Die nächsten Schritte der KI-TransformationZu den zentralen Vorhaben von enercity gehören der weitere Ausbau der unternehmenseigenen "AI Factory" als Plattform für die Entwicklung und Skalierung von KI-gestützten Anwendungen sowie die Weiterentwicklung des unternehmensweiten Datenhubs. Ziel ist es, Daten noch gezielter nutzbar zu machen, bessere, datengetriebene Entscheidungen zu treffen und neue digitale Lösungen schneller in die Anwendung zu bringen.VOIS setzt dabei seinen Ansatz "Shared Intelligence" ein, um Daten, Technologie und menschliche Expertise miteinander zu verknüpfen.Das Ziel besteht darin, einen marktführenden Ansatz für KI-gestützte Energiebetriebsprozesse, digitale Kundendienste und datenbasierte Entscheidungen zu etablieren. Die Transformation soll langfristiges Wachstum und operative Resilienz für enercity als KI-orientiertes Energieunternehmen fördern. Dazu gehören unter anderem:- Automatisierung interner Arbeitsabläufe und der Content-Erstellung- Prädiktive Analysen und Prognosen- KI-gestützte Chatbots- Ganzheitliches KI-Lifecycle-Management von der Entwicklung bis zum Betrieb- Datenarchitektur, Governance und Qualitätskontrollen- Optimierte Systemintegration durch Anbindung verschiedener SchnittstellenBjörn Waide, Chief Executive Officer, LYNQTECH GmbH: "KI verändert die Energiewirtschaft an mehreren Stellen gleichzeitig - im Kundenservice, in der Abrechnung, in der Steuerung von Anlagen. Für enercity arbeiten wir an mehreren dieser Stellen und führen sie zu einem System zusammen, das im Alltag der Energieversorgung trägt."Über VOISVOIS (Vodafone Intelligent Solutions) ist ein Unternehmen der Vodafone-Gruppe und bietet ganzheitliche Dienstleistungen in den Bereichen Technologie und Business Operations an. Mit rund 35.000 Mitarbeitenden in mehr als zehn Ländern unterstützt VOIS Unternehmen dabei, ihre Geschäftsziele schneller zu erreichen. VOIS hat sich von einer klassischen Shared-Service-Organisation zu einem Unternehmen für "Shared Intelligence" entwickelt, das effizientes und transformatives Wachstum ermöglicht. Durch die Verbindung von menschlicher Expertise und KI überwindet VOIS die Fragmentierung von Wissen über Funktionen, Systeme und Organisationsgrenzen hinweg. Basierend auf 20 Jahren Erfahrung im laufenden Vodafone-Betrieb bringt VOIS seine Telekommunikationsexpertise auch in andere Branchen ein, darunter Versorgungswirtschaft und Medien. Ein strategisches Joint Venture mit Accenture wurde im Oktober 2024 gestartet.Über enercityDie enercity AG ist die integrierte Partnerin für die Energie- und Wärmewende aus dem Norden. Wir bauen, betreiben und vernetzen erneuerbare Energien, grüne Wärmesysteme und Speicher: Durch die intelligente Kopplung von Strom, Wärme und Mobilität schaffen wir ein stabiles, zukunftssicheres und klimaneutrales Gesamtsystem. Wir wandeln Milliarden-Investitionen in regionale Wertschöpfung um und stärken den Standort für Industrie, Kommunen und Haushalte. Wir setzen auf technologische Flexibilitätslösungen, um die Energiepreise durch smarte Steuerung stabil zu halten und die Wende bezahlbar zu machen. enercity ist der verlässliche Anker in einer komplexen Welt - wir machen die Energiewende zum Heimvorteil für die gesamte Region und für Deutschland. Mit einem Umsatz von rund 6,21 Milliarden Euro und rund 4.000 Mitarbeitenden zählt der Konzern zu den größten kommunalen Energieunternehmen Deutschlands (Stand: Geschäftsjahr 2025).Über LYNQTECHDie LYNQTECH GmbH mit Hauptsitz in Hannover entwickelt digitale Lösungen für die deutsche Energiewirtschaft und ist ein Tochterunternehmen der enercity AG. Die Cloud-Plattform des Unternehmens vernetzt vertriebsnahe Prozesse von Energieversorgern durchgängig und in Echtzeit, vom Vertragsabschluss über den Kundenservice bis zur Abrechnung sämtlicher von Endkund:innen genutzten Produkte und Dienstleistungen. Ergänzt wird sie durch Managed Services für einen sicheren und kosteneffizienten Betrieb. Im LYNQTECH Studio entwickeln interdisziplinäre Teams KI-Anwendungen für Energieversorger von der ersten Idee bis in den Produktivbetrieb. Rund 100 Mitarbeitende verbinden dabei Softwareentwicklung mit tiefem Verständnis für die regulatorischen und operativen Realitäten der Energiewirtschaft.Pressekontakt:Jochen VennemannPressesprecherTel. 0173/1792680E-Mail: jochen.vennemann@enercity.deRoman KirschbauerPressesprecherTel. 0173/5866486E-Mail:roman.kirschbauer@enercity.deCarlo KallenPressesprecherTel. 0173/2352157E-Mail:carlo.kallen@enercity.deLucas KesterkePressesprecherTel. 0152/01052973E-Mail: lucas.kesterke@enercity.deOriginal-Content von: enercity AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131932/6344271